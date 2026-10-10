Demonstrații pro-palestiniene la Londra și Berlin. Participanții acuză Israelul de genocid în Gaza

Câteva mii de persoane au participat sâmbătă, la Londra, la un marş pentru a cere oprirea loviturilor asupra Fâşiei Gaza, la peste trei ani de la începutul războiului dintre Israel şi Hamas, declanşat de atacul terorist fără precedent comis de mişcarea islamistă palestiniană în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023, relatează AFP, Reuters şi DPA, citate de Agerpres.

„Suntem aici pentru a marca trei ani de genocid în desfăşurare în Gaza” şi pentru a-i cere guvernului britanic să adopte „sancţiuni totale” împotriva Israelului, a explicat Aimee Shalan, directoarea mişcării ‘Palestine Solidarity Campaign’, co-organizatoare a acestei manifestaţii.

Marşul s-a desfăşurat la peste un an de la încetarea focului negociată între Israel şi Hamas, dar promisiunile făcute atunci au rămas în mare parte la nivel declarativ, lovituri asupra Fâşiei Gaza fiind efectuate aproape cotidian.

În timpul marşului, organizat sub supravegherea atentă a poliţiei, manifestanţii au scandat ”Palestina liberă” şi ”Ocupaţia este o crimă”. Unii manifestanţi purtau pancarte cu mesajele ”Sancţionaţi Israelul acum” sau ”Nu este o infracţiune să acţionezi contra unui genocid”.

Poliţia metropolitană din Londra a indicat pe X că a arestat mai multe persoane în timpul manifestaţiei, printre care „un bărbat şi o femeie cu pancarte ce afişau sprijinul lor pentru organizaţia interzisă Palestine Action”. Această organizaţie a fost definită anul trecut drept „teroristă” de precedentul guvern laburist.

În Germania, o manifestaţie similară, organizată la Berlin de iniţiativa ‘United for Palestine’, a strâns circa 3.500 de persoane pe esplanada dintre sediul Cancelariei şi Bundestag (camera inferioară a parlamentului federal german).

Demonstraţia a debutat fără perturbări. Pe pancartele şi banderolele purtate de numeroşi participanţi erau scrise mesaje contra exporturilor de arme germane către Israel.

Ţinând cont de responsabilitatea sa istorică în Holocaust, Germania este în prezent unul dintre cei mai mari susţinători ai Israelului. Potrivit parlamentului german, guvernul a livrat în al doilea trimestru din 2026 autorizaţii de export către Israel pentru material militar în valoare de aproximativ 736 de milioane de euro.

O manifestaţie similară desfăşurată în octombrie 2025 a strâns circa 14.000 de participanţi. În timpul demonstraţiei au fost raportate violenţe fizice şi prezentarea unor simboluri şi sloganuri antisemite, poliţia arestând în jur de 30 de persoane.

Atacul comis de mişcarea teroristă palestiniană Hamas pe 7 octombrie 2023 a cauzat moartea a 1.221 de persoane în Israel. Alte 251 de persoane au fost răpite şi duse în Fâşia Gaza. Ofensiva israeliană lansată ca represalii s-a soldat cu peste 74.200 de morţi în Fâşia Gaza, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza aflat sub autoritatea Hamas.