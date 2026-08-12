Ce audiență avea Denise Rifai cu „Furnicuțele”, la Antena 1

Cu emisiunea „Furnicuţele”, prezentată de Denise Rifai, audienţa postului Antena 1 pe interval, adică între orele 17.00 şi 19.00, a crescut în cifre absolute, scrie miercuri Pagina de Media.

Cu alte cuvinte, au fost mult mai mulţi români între acele ore pe Antena 1 (spre dublu decât înainte).

Creșterea este vizibilă doar în cifrele absolute, căci în clasamentul general Antena 1 s-a situat pe locurile doi sau trei, după Pro TV şi, câteodată, după Kanal D.

Emisiunea „Furnicuţele” va fi preluată, în noul sezon, de către Cătălin Măruţă, urmând ca Denise Rifai să „se ocupe de alte proiecte”.

Audiențele obținute de Denise Rifai

Denise Rifai a început „Furnicuţele” pe 20 aprilie, cu Raed Arafat invitat. Emisiunea, cu 425.000 de români care s-au uitat la Antena 1 atunci, a fost printre primele din tot sezonul, dar nu a fost prima.

Ediţia cu cei mai mulţi telespectatori în faţa televizoarelor a fost cea din 12 iunie.

Invitatul acelei ediții a fost cântăreţul de muzică populară Valentin Zamfira. Audienţa s-a apropiat atunci de jumătate de milion de români.

Primele zece ediţii ca audienţă au depăşit toate 400.000 de telespectatori. Au atras public în aceste emisiuni nume precum Paula Chirilă, Dani Oţil şi Nicolai Tand.

La polul opus, cele mai slabe emisiuni „Furnicuţele”, ca audiență, abia au depăşit 200.000 de telespectatori pe minut. I-au avut ca invitaţi pe doctorul Wargha Enayati (250.000 pe 19 mai), pe Sorin Pârcălab (240.000 pe 25 mai) şi pe Cătălin Smărăndescu (220.000 de români pe 11 mai).

Top 10 cele mai urmărite ediţii ale emisiunii „Furnicuţele”:

12 iunie – Valentin Zamfira: 485.000 de telespectatori (dintre care 275.000 de la oraşe şi peste 100.000 din targetul comercial)

30 iunie – Paula Chirilă: 480.000

21 mai – Dani Oţil: 450.000

20 mai – Raed Arafat: 425.000

13 iulie – Nicolai Tand: 420.000

24 iunie – Lora: 415.000

21 aprilie – Diana Matei: 415.000

9 iulie – Gabi Tamaş: 410.000

18 iunie – Chef Samuel Le Torriellec: 405.000

4 iunie – Cristi Borcea: 400.000

Topul televiziunilor

La nivelul întregii ţări, media Antena 1 cu emisiunea „Furnicuţele” a fost de aproape 350.000 de telespectatori în medie pe minut. A1 a fost după Pro TV (600.000) şi Kanal D (peste 400.000).

La oraşe, „Furnicuţele” au fost, cu 225.000 de telespectatori, a doua opţiune pe interval, după Pro TV (cu 310.000 de persoane), conform analizei Pagina de Media.