Vedeta TV Denise Rifai, suspectă în dosarul în care DNA l-a pus pe Ciprian Ciucu sub control judiciar

Realizatoarea TV Denise Rifai a fost audiată zilele trecute de procurorii Direcției Naționale Anticorupție și are calitatea de suspectă în dosarul în care primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a fost pus astăzi sub control judiciar, au declarat surse judiciare pentru Mediafax.

HotNews a încercat să o contacteze pe Denise Rifai, dar vedeta TV nu a răspuns.

Denise Rifai a declarat pentru Gândul că este prietenă cu Odeta Nestor, fostă președintă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), care, conform surselor judiciare, a fost pusă sub acuzare de DNA în același dosar, pentru: de complicitate la luare de mită, dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

„Odeta e prietena mea”, a declarat Denise Rifai pentru Gândul.

Legătura dintre dosarul lui Ciucu și Odeta Nestor

Procurorii anticorupție au precizat că dosarul în care îl acuză de luare de mită pe primarul Capitalei a fost disjuns din alt dosar. În acest prim caz, mai mulți oameni din Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc (ONJN) au fost mituiți prin intermediul Odetei Cristinela Nestor, fostă șefă la ONJN și actualmente șefa unei organizații de lobby pentru casele de pariuri online, susțin surse judiciare.

Speța nu îl include pe Ciprian Ciucu.

În detaliile oferite despre acest prim dosar, DNA spune că doi inculpați au fost arestați preventiv, miercuri, pentru 30 de zile. Persoanele în cauză sunt numite cu inițiale.

„N.C.O., persoană fizică, fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită, dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații”.

Surse judiciare susțin că N.C.O este Nestor Cristinela Odeta, 49 de ani, fostă președinte a Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc între 2013-2017. A fost numită de Victor Ponta și demisă de Sorin Grindeanu.

HotNews a încercat să o contacteze pe Odeta Nistor, dar nu a reușit. Conform comunicatului DNA, ea este în arest.

Potrivit DNA, „inculpata N.C.O.” a dat mită mai multor angajați ai ONJN sume de ordinul: 1.500 de euro, 500 de euro și 2.000 de lei.

Apoi însă, în aprilie 2026, Odeta Nistor „ar fi înlesnit acceptarea, la data de 07.04.2026, de către un funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, a promisiunii sumei totale de 100.000 euro făcută de inculpatul R.D.M., în numele și în interesul unui operator economic care își desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc”.

Procurorii susțin că scopul a fost acela de a nu fi sancționată firma de jocuri de noroc respectivă și ca ONJN să nu se reclame penal la Spălarea Banilor situația descoperită.