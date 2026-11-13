Denise Rifai revine la TV cu „TOC Show”. Când începe emisiunea și cui îi ia locul în grilă

După o pauză de câteva luni, Denise Rifai revine pe micul ecran cu o nouă emisiune, care va debuta pe 30 noiembrie la Antena Stars.

Emisiunea lui Denise Rifai va fi difuzată de luni până joi, de la ora 21:30, și va înlocui în grila Antena Stars programul „Spynews TV Live”, prezentat de Mara Bănică, au declarat reprezentanții Antena Group pentru Paginademedia.ro.

Mara Bănică va rămâne însă la același post TV cu emisiunea „Spynews TV”, difuzată duminica, de la ora 13:00, a precizat sursa citată.

Noua producție se numește „TOC Show” și va include interviuri cu invitați din diverse domenii, precum și discuții și opinii din partea unor specialiști prezenți în platou.

Emisiunea va aduce în prim-plan interviuri-eveniment și teme menite să stârnească dezbateri. Alte detalii despre noua producție urmează să fie făcute publice înainte de premieră.

„A venit și momentul în care vă pot dezvălui numele acestei emisiuni – TOC Show! Sunt atât de încântată, este cel mai frumos produs al meu, dintre toate cele de până acum. Aducem invitați de calitate, nume surprinzătoare pe care vă veți dori să le vedeți, interviuri pline de substrat și de informații de neratat, dar și o rubrică la care nu vă așteptați”, a declarat Denise Rifai.

Noile detalii despre emisiune vin după ce, la începutul lunii noiembrie, Antena Group a confirmat că Denise Rifai va avea o nouă emisiune la Antena Stars, fără să dezvăluie atunci numele sau ora de difuzare.

Realizatoarea a ajuns în trustul Intact în februarie, de la Kanal D, și a prezentat timp de șase luni emisiunea „Furnicuțele” la Antena 1, înainte de a fi înlocuită de Cătălin Măruță.