Denise Rifai revine la TV. Primele informații despre emisiunea pe care o va realiza

Realizatoarea Denise Rifai va reveni pe micile ecrane, după ce a fost înlocuită de Cătălin Măruță la emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1.

Rifai va avea o emisiune tot la Antena Group, potrivit unui anunț făcut de grupul de presă.

Realizatoarea a dezvălui că a lucrat în ultimele trei luni la pregătirea emisiunii, împreună cu o echipă de la Antena Stars, postul unde va fi difuzată noua producție.

„Sunt bucuroasă că, în sfârşit, vă pot povesti la ce am lucrat în ultima perioadă. Împreună cu echipa mea, de aici de la Antena Stars, pe care o veţi cunoaşte foarte curând, vom aduce pe micile ecrane un format fresh, o emisiune în direct, în care vom dezbate împreună cele mai importante informaţii, alături de oamenii momentului.

De-a lungul acestei perioade, am primit numeroase comentarii şi mesaje referitoare la momentul revenirii şi vreau să le mulţumesc tuturor pentru nerăbdare şi curiozitate. Abia aştept reîntâlnirea cu cei de acasă. Vă promit muulte seri frumoase, împreună, la Antena Stars. Şi sper că a meritat aşteptarea”, a spus Rifai.

Antena Group nu a anunţat pentru moment cum se va numi emsiunea și nici când va fi în grila Antena Stars.

Nici directorul Antena Stars, Elana Savu, nu a desconspirat prea multe informații, însă consider că emisiunea „va aduce toate motivele pentru care cei de acasă să nu rateze nicio ediţie”.

„Ea aduce jurnalismul de calitate, curiozitatea şi întrebările de neratat, noi am pregătit un decor special, cu elemente surprinzătoare, iar invitaţii vor completa tabloul unor seri perfecte. Abia aştept să vă putem da toate detaliile şi să dăm startul”, a spus Savu, referindu-se la colaborarea cu Denise Rifai.

Antena a precizat că noi detalii privind proiectul vor fi anunțate în perioada următoare.

Rifai s-a mutat în februarie de la Kanal D la Antena 1, unde a prezentat emisiunea „Furnicuțele”. După șase luni, Antena a anunțat că va fi înlocuită de Cătălin Măruță.

Denise Rifai a fost audiată la DNA, în luna iunie, în dosarul în care primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a fost pus sub control judiciar, pentru luare de mită.