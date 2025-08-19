Departamentul de Stat al SUA a revocat vizele pentru mii de studenți străini

Marco Rubio, secretarul de stat american, în timpul audierii sale de către Senat pentru confirmarea în funcție, în luna ianuarie, FOTO: Lenin Nolly / Sipa Press / Profimedia Images

Departamentul de Stat al Statelor Unite a revocat peste 6.000 de vize internaționale pentru studenți, afirmând că măsurile au fost luate din cauza încălcării de către aceștia a legilor americane și a șederilor ilegale, a declarat instituția pentru BBC.

Departamentul a precizat că „marea majoritate” a încălcărilor au vizat agresiuni, conducere sub influența alcoolului, spargeri de locuințe și „susținere a terorismului”.

Măsura survine în contextul în care administrația Trump își continuă campania de înăsprire a politicilor privind imigrația, care a afectat și studenții internaționali.

Deși Departamentul de Stat nu a clarificat ce înțelege prin „susținere a terorismului”, administrația Trump a vizat unii studenți care au protestat în sprijinul Palestinei, susținând că aceștia ar fi manifestat comportamente antisemite.

Din cele 6.000 de vize pentru studenți care au fost revocate, Departamentul de Stat a declarat că aproximativ 4.000 au fost retrase pentru că vizitatorii au încălcat legea.

Alte 200–300 de vize au fost revocate pentru „terorism conform INA 3B”, a precizat Departamentul de Stat, făcând referire la articolul care definește „activitatea teroristă” în sens larg, ca acte ce pun în pericol viața umană sau încalcă legislația SUA.

Peste un milion de studenți străini studiază în SUA

La începutul acestui an, administrația Trump a suspendat programările pentru interviurile de viză destinate studenților internaționali. În iunie, când programările au fost reluate, autoritățile au anunțat că toți solicitanții vor fi obligați să facă publice conturile lor de pe rețelele sociale pentru o verificare suplimentară.

Oficialii americani au declarat că vor căuta „orice semne de ostilitate față de cetățenii, cultura, guvernul, instituțiile sau principiile fondatoare ale Statelor Unite”.

Angajații Departamentului de Stat au primit, de asemenea, instrucțiuni să verifice acei aplicanți „care pledează pentru, sprijină sau oferă asistență teroriștilor străini desemnați și altor amenințări la adresa securității naționale; sau care comit acte ilegale de hărțuire sau violență antisemită”.

Secretarul de Stat Marco Rubio le-a spus congresmenilor în luna mai că estimează că „mii” de vize pentru studenți au fost revocate din ianuarie.

Democrații s-au opus demersului administrației Trump de a revoca vizele studenților, descriindu-l ca pe un atac asupra principiului dreptului la un proces echitabil.

Peste 1,1 milioane de studenți internaționali din peste 210 țări erau înscriși în universități americane în anul universitar 2023–2024, potrivit Open Doors, o organizație care colectează date despre studenții străini.