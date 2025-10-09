Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității

Flavia Petruș, Leontin Nicolae de Maio (sus) și Radu Țuțu, parte din departamentul de „consilieri de specialitate" din cadrul ANCOM. Colaj: Ion Mateș / Hotnews. Inquam Photos / George Călin

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) are un departament format din șapte „consilieri de specialitate”. Până acum, numele lor nu erau cunoscute. HotNews a aflat cine sunt cei care fac parte din departament şi le-a documentat biografia profesională. „Sunt oameni pe care te poţi baza pentru o strategie, s-ar fi irosit ca şefi ai unei structuri”, spune secretarul general ANCOM, Marius Săceanu, cel care a creat acest departament.

„Există preconcepţia că, dacă eşti soţia sau soţul cuiva, eşti incompetent. Percepţia omoară adevărul”, Valeriu Zgonea, președinte ANCOM.

Nu au publicat declaraţii de avere, CV-urile lor nu sunt publice, iar numele lor erau până acum necunoscute pentru public. Toţi sunt „consilieri de specialitate” la ANCOM, autoritatea statului român care reglementează și supraveghează piața de comunicații.

Șapte persoane sunt în departament, iar numărul lor, dar nu numele lor, a devenit cunoscut după ce, pe 4 februarie, USR a publicat un comunicat de presă despre instituție.

Partidul acuza atunci că cei 7 consilieri de specialitate nu au pregătirea necesară şi „consumă 2 milioane de euro din bugetul de salarii al instituției”.

„Fără să aibă vreo atribuție tehnică, aceștia consumă aproape 2% din bugetul ANCOM”, declara, potrivit comunicatului partidului, Radu Miruță. Documentarea HotNews a arătat că suma înaintată de Radu Miruță nu s-a dovedit a fi adevărată.

În jurul departamentului

HotNews l-a întrebat pe Radu Miruţă ce ştie despre acest departament în momentul în care fusese deja numit ministru al Economiei şi membru în CSAT, alături de şeful SRI. El nu a răspuns la solicitări. Nici deputatul USR Radu Mihaiu, actualul şef al Comisiei nu a răspuns.

Nici pe site-ul ANCOM sau al Agenţiei Naţionale de Integritate nu pot fi găsite mai multe detalii.

„În fiecare instituţie există oameni angajaţi prin pile şi relaţii. Pentru că nu pot fi daţi afară, fiind protejaţi de Statutul Funcţionarului Public, ca să nu blocheze instituţia în aşteptarea unei semnături sau a unui aviz din partea lor, aceştia sunt relocaţi în câte un departament unde nici nu ajută, dar nici nu strică. Astfel de departamente sunt ca un fel de «cimitir al elefanţilor»”, a explicat o sursă politică, care nu a vrut să detalieze componenţa departamentului ANCOM.

Au confirmat însă numele celor şapte angajaţi chiar preşedintele Valeriu Zgonea şi secretarul general Marius Săceanu, „arhitectul” compartimentului de consilieri. „Lista este adevărată”.

Valeriu Zgonea, stânga și Marius Săceanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea și Adrian Vasilache / Hotnews

Cei șapte consilieri diferă de cei ai preşedintelui şi ai vicepreşedinţilor instituţiei.

Cine sunt:

Laura Zgonea – soţia lui Valeriu Zgonea, preşedintele ANCOM. Lucra în instituție atunci când acesta a devenit șef;

– soţia lui Valeriu Zgonea, preşedintele ANCOM. Lucra în instituție atunci când acesta a devenit șef; Elena Cristina Ionescu – soţia lui Răzvan Ionescu, şeful interimar al SRI de peste doi ani. Elena Cristina Ionescu a lucrat în mediul privat până în 2013, iar de atunci e angajată în sistemul public;

– soţia lui Răzvan Ionescu, şeful interimar al SRI de peste doi ani. Elena Cristina Ionescu a lucrat în mediul privat până în 2013, iar de atunci e angajată în sistemul public; Flavia Mihaela Petruş – membră PNL, consilier local la Primăria Cluj-Napoca;

– membră PNL, consilier local la Primăria Cluj-Napoca; Radu Ţuţu – membru PSD, fost consilier local la Primăria Municipiului Bucureşti în mandatul Gabrielei Firea;

– membru PSD, fost consilier local la Primăria Municipiului Bucureşti în mandatul Gabrielei Firea; Leontin Nicolae de Maio – fost membru PNL Timiş, condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare de Judecătoria Timişoara, într-un dosar penal pentru refuz de recoltare de probe biologice;

– fost membru PNL Timiş, condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare de Judecătoria Timişoara, într-un dosar penal pentru refuz de recoltare de probe biologice; Oana Costinela Constantinescu – fostă consilieră la Ministerul Afacerilor Externe, decorată de Klaus Iohannis, pentru că a contribuit la „succesul exercitării de către România a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene”;

– fostă consilieră la Ministerul Afacerilor Externe, decorată de Klaus Iohannis, pentru că a contribuit la „succesul exercitării de către România a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene”; Alina Şumudică – angajată la ANCOM în 2008 ca specialist în comunicare.

Șeful ANCOM a oferit și explicații despre cum au ajuns consilierii în instituție şi despre rolul lor.

Cum au fost angajaţi?

Valeriu Zgonea susţine că toţi cei 7 au fost angajaţi prin concurs. De fapt, aproape toţi, adaugă el. „De câţiva ani, concursurile ori sunt blocate, ori sunt reduse. Aşa că mai este varianta numirii temporare a unor resurse interne”, explică șeful ANCOM.

Preşedinte al ANCOM din 9 mai 2023, Zgonea spune că întreg colectivul de consilieri a fost construit înainte de venirea sa la conducerea instituţiei. „Eu nu am fost în instituţie când fiecare dintre aceşti oameni a fost angajat”, susţine Zgonea. Anterior, ANCOM a fost condus de Sorin Grindeanu (7.11.2017 – 5.10.2020) şi Vlad Stoica (13.10.2020 – 09.05.2023).

Secretarul General ANCOM, Marius Săceanu, cel care a creat acest departament, spune că el este dedicat oamenilor cu experienţă, „pe care pe care te poţi baza pentru o strategie, pentru a-ţi da nişte direcţii şi care s-ar fi irosit ca şef al unei structuri. A fost gândit pentru a sprijini boardul instituţiei cu expertiză. Sunt persoane pe care ne bazăm”.

Săceanu afirmă că departamentul a fost înfiinţat în 2015. La început, funcţiona cu unul sau cu doi consilieri. HotNews nu a putut afla etapele prin care organigrama s-a mărit la 7 posturi.

Ce experienţă au?

Preşedintele ANCOM susţine că experienţa celor 7 consilieri este mai importantă decât studiile lor. „Există vreo facultate de servicii digitale sau de inteligenţă artificială în România? Pe cale de consecinţă, facultăţile care sunt astăzi nu corespund nevoilor pe care le are societatea”, explică Zgonea.

Ce salarii au? „Suntem doar 10-12 persoane aici care câştigăm mai mult decât preşedintele ţării”

Valeriu Zgonea spune că nu ştie: „Sunt anumite date la care nici măcar eu nu am acces, pentru că sunt date personale. E o protecţie a persoanelor, e ceva normal. Nu pot să vă spun nici bugetul pe compartiment”.

Secretarul general Marius Săceanu precizează însă că acești consilieri nu câştigă mai mult decât preşedintele României, cum au afirmat politicienii USR: „Nu câştigă mai mult decât preşedintele ţării. Suntem doar 10-12 persoane care câştigăm mai mult, dar consilierii de specialitate nu”.

„Este adevărat, au un regim de salarizare în partea superioară a grilei”

El admite însă că salariile celor şapte sunt mai mari decât media din instituţie: „Este adevărat, au un regim de salarizare în partea superioară a grilei. E politica de motivare şi salarizare a instituţiei”.

Un indiciu despre salariile celor 7 se regăseşte în ultima declaraţie de avere a şefului interimar al SRI din ultimii doi ani, Răzvan Ionescu, a cărui soţie este consilier de specialitate la ANCOM. Acesta declară că soţia sa are un salariu de 20.800 de lei lunar. Adică aproximativ 4.000 de euro.

Răzvan Ionescu, șeful interimar al SRI. Foto: sri.ro

Suma este de șase ori mai mică de cea avansată de Radu Miruţă, potrivit căruia salariile ar fi de 24.000 de euro.

Cum explică extracția consilierilor din zona oamenilor cu influență

Valeriu Zgonea vorbeşte despre afilierea politică şi despre relaţiile de rudenie ale angajaţilor ANCOM. „Eu n-am judecat niciodată o persoană pentru chestia asta. Sunt alte instituţii care pot s-o facă”. El spune că e interesat mai degrabă de competenţa angajaţilor şi susţine că cei 7 sunt performanţi.

Valeriu Zgonea vorbeşte şi despre soţia sa, însă pentru a sublinia prejudecățile românilor: „S-a construit în societatea românească preconcepţia că, dacă eşti soţia sau soţul cuiva, automat eşti incompetent. Doar că percepţia omoară adevărul”.

Laura Zgonea – singura care a completat declaraţie de avere

Laura Zgonea este singura angajată ANCOM din compartimentul de consilier de specialitate care şi-a publicat declaraţia de avere, la doar câteva zile după ce a ajuns în această funcţie, în luna mai a anului 2023. Este momentul în care soţul său, Valeriu Zgonea, a fost numit preşedinte al instituţiei de plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Anterior, Laura Zgonea ocupase funcţia de secretar general al ANCOM, în care a ajuns din poziţia de director juridic al instituţiei. Valeriu Zgonea susţine că, pentru a evita orice potenţială incompatibilitate, cei doi au luat decizia ca soţia să facă un pas înapoi. „N-a fost simplu să-i spun: dă-te la o parte, pentru că există o legislaţie românească, iar tu trebuie să te întorci pe postul de bază”, arată Valeriu Zgonea în discuţia cu reporterul HotNews.

Nu există un CV public al Laurei Zgonea, însă ea lucrează la ANCOM începând din anul 2018, potrivit unui răspuns pe care preşedintele instituţiei l-a transmis parlamentarului AUR Dan Tanasă. Ea nu se implică în consilierea preşedintelui ANCOM, arată un răspuns al instituţiei pentru HotNews.

Elena Cristina Ionescu – fără CV public

Elena Cristina Ionescu nu are niciun CV public. Este soţia lui Răzvan Ionescu, şeful interimar al SRI de peste doi ani.

Elena Cristina Ionescu a lucrat în mediul privat, la Banca Comercială Română, până în anul 2013. La finalul anului, a fost trimisă în şomaj.

După două luni şi jumătate fără contract de muncă, şi-a găsit un loc de muncă la stat, la Loteria Română. A fost angajată pe postul de Şef Serviciu Managementul Calităţii, Prevenire şi Protecţia Muncii, unde a rămas pentru următorii şase ani, potrivit declaraţiilor de avere şi de interese.

În 2020, Elena Cristina Ionescu a fost angajată la ANCOM. Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin scria în decembrie 2020 că angajarea s-a făcut după un concurs la care nu a mai participat nimeni altcineva. Preşedintele ANCOM era Sorin Grindeanu. Anul acesta, jurnalistul a reluat informaţia pe Facebook.

Odată cu angajarea la ANCOM, salariul Elenei Cristina Ionescu s-a dublat: în 2019 câştiga 6.615 lei pe lună, iar în 2021 primea lunar aproape 15.000 de lei, potrivit declaraţiilor de avere ale soţului.

În 2024, potrivit ultimei declaraţii de avere, ea câştiga 20.800 de lei lunar (aproximativ 4.000 de euro), mai mult cu 800 de lei decât soţul său, care primeşte 20.000 de lei lunar cu tot cu norma de hrană (1.382 de lei/lună).

Flavia Mihaela Petruş – consilier local ales la Primăria Cluj și consilier la București

Flavia Petruș. Foto: Facebook

Flavia Mihaela Petruş este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice a Universităţii Babeş-Bolyai. Pe contul său de LinkedIn, Petruş scrie că lucrează, în calitate de consilier de specialitate la ANCOM, din ianuarie 2021.

În 2019, ea completa o declaraţie de avere în calitate de consilier al preşedintelui ANCOM, Sorin Grindeanu. Era şi membră a sindicatului ANCOM, dar şi membră PNL, potrivit documentului.

Flavia Petruș, alături de Ilie Bolojan, președintele PNL. Foto: Facebook

În prezent, pe lângă postul de la ANCOM, Flavia Petruş este la al doilea mandat de consilier local la Primăria Cluj Napoca, după ce a fost reconfirmată la alegerile locale din 2024.

Flavia Petruș alături de Emil Boc, președintele Cluj-Napoca.

„Sunt onorată să fac parte din partidul pentru care bunăstarea cetățenilor este pe primul loc, iar oameni precum Emil Boc, sunt exemple demne de urmat”, scria ea pe Facebook la 24 aprilie 2024, după momentul depunerii candidaturii.

Radu Ţuţu – recomandat de Rodica Nassar din PSD

Radu Țuțu. Inquam Photos / Octav Ganea

Radu Ţuţu nu are niciun CV public. Potrivit descrierii sale de Facebook, a absolvit liceul în 2003, apoi a studiat „management şi integrare europeană” la Universitatea Româno-Americană. În 2016 a absolvit masteratul de „Management şi guvernare” la SNSPA.

2016 e şi anul debutului său în politică, când a candidat pe lista alianţei PSD-UNPR la Consiliul Local al Municipiului Bucureşti al doilea după Gabriela Firea. La înscrierea pe listele electorale, se prezenta drept economist.

El a fost recomandat de deputatul PSD Rodica Nassar, cea care controla organizaţia PSD Sector 2, scriau jurnaliştii de la „Adevărul” în 2016. Până la recomandarea lui Nassar, Radu Ţuţu a fost adus de la Gorj de Ioana Pop, fina fostului premier Victor Ponta, direct în funcţia de preşedinte TSD Sector 2, mai arată jurnaliştii.

În 2018, Radu Ţuţu avea trei job-uri la stat: consilier local al Bucureşti, consilier al preşedintelui ANCOM Sorin Grindeanu şi director la cabinetul unui secretar de stat din Ministerul Tineretului. E anul în care îşi cumpără o casă 155 mp, cu teren intravilan de 1.032 mp, în comuna Gruiu din Ilfov.

Iar în 2019 ajungea la patru job-uri la stat: consilier local la Capitală, consilierul lui Sorin Grindeanu, membru al Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Consolidări SA și membru în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special nr. 3 din București. În paralel, era şi asociat în două firme, potrivit declaraţiilor sale de avere şi de interese.

Din 2020, a rămas angajat doar la ANCOM. Momentul în care a fost transferat din consilier al preşedintelui Sorin Grindeanu, în departamentul consilierilor de specialitatea este neclar.

Leontin Nicolae de Maio – de la aeroportul Timișoara la ANCOM

Leontin Nicolae de Maio, captură video PressAlert

Leontin Nicolae de Maio nu are niciun CV public: nu există informaţii certe despre studiile sau specializarea sa şi nici despre istoricul său profesional.

El a fost director adjunct al aeroportului „Traian Vuia” şi consilier judeţean PNL la Timiş în perioada 2008-2012, calităţi în care era citat de presa locală.

A fost şi preşedinte al echipei de baschet masculin BC Timişoara, finanțată din fonduri locale, iar din 2013 a deţinut funcţia de manager general al echipei până în 2016. Până în 2022, a fost preşedinte al Comisiei de Disciplină a Federaţiei Române de Baschet. În martie 2021, era deja consilier de specialitate la ANCOM, iar în 2023 era „coordonator al consilierilor”, după cum era prezentat la un eveniment din Timişoara.

De Maio s-a autosuspendat din PNL în 2013, după ce a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare de Judecătoria Timişoara. În urmă cu doi ani, el fusese oprit în trafic de poliţiştii timişoreni, însă a refuzat atât să sufle în fiolă, cât și să meargă la recoltare de sânge.

Alina Șumudică – specialistă în comunicare

Alina Șumudică. Foto: Linkedin

Alina Şumudică nu are niciun CV public, însă pe pagina sa de LinkedIn arată că a absolvit Facultatea de Comerţ de la ASE în 2004, iar din 2008 a fost angajată la ANCOM, ca specialist în comunicare. Numele său apare în mai multe documente ale Parlamentului, în care Şumudică este „expert”.

Oana Costinela Constantinescu – consilier la MAE

Oana Costinela Constantinescu nu are niciun CV public. A fost avocat în Baroul Bucureşti din 2006 până în 2008, când a fost suspendată la cerere, potrivit site-ului instituţiei.

Din 2008 până în 2014, a lucrat la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, scrie ea pe pagina de Facebook. Apoi, a fost consilier în Ministerul Afacerilor Externe şi director al Direcţiei Administrarea Patrimoniului și Achiziții. În calitate de consilier la MAE, în 2020, a fost decorată cu Medalia „Meritul Diplomatic” Clasa a III-a de căre preşedintele Klaus Iohannis.

În 2022, a ajuns şi consilier la Agenţia De Cooperare Internaţională Pentru Dezvoltare, aflată în subordinea MAE. Şi tot în 2022, pe lângă cele două job-uri, ocupa şi funcţia de consilier la ANCOM.

În declaraţia de avere, completată în calitate de consilier MAE, în dreptul salariului primit de la ANCOM, apare o bandă neagră.