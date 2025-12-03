Sari direct la conținut
Depozit de petrol din regiunea Tambov, în flăcări, după un atac cu drone ucrainene, anunță autoritățile ruse

Operatori de drone ucraineni, pe linia frontului / Sursă: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

Un atac cu drone lansat de Ucraina a provocat un incendiu la un depozit de petrol din regiunea Tambov din sud-estul Rusiei, a declarat miercuri guvernatorul Evgheni Pervișov, informează Reuters.

„Pompierii și forțele de ordine au sosit prompt la fața locului. Toate forțele și resursele necesare au fost mobilizate”, a declarat el pe aplicația de Telegram.

Ministerul Apărării de la Moscova a declarat că 102 drone ucrainene au fost interceptate și distruse peste regiunile rusești în timpul nopții.

