Depozit de petrol din regiunea Tambov, în flăcări, după un atac cu drone ucrainene, anunță autoritățile ruse

Un atac cu drone lansat de Ucraina a provocat un incendiu la un depozit de petrol din regiunea Tambov din sud-estul Rusiei, a declarat miercuri guvernatorul Evgheni Pervișov, informează Reuters.

„Pompierii și forțele de ordine au sosit prompt la fața locului. Toate forțele și resursele necesare au fost mobilizate”, a declarat el pe aplicația de Telegram.

Drone sanctions have been applied to another oil depot, this time in Dmitrievka, Tambov oblast.



This video shows the small fire from successfully intercepted drone debris, vigorously causing no damage whatsoever to the storage tank that intercepted it.



Sanctions work. 😎🔥 pic.twitter.com/PPvPVgYfeI — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) December 3, 2025

Ministerul Apărării de la Moscova a declarat că 102 drone ucrainene au fost interceptate și distruse peste regiunile rusești în timpul nopții.