Depozit de petrol din regiunea Tambov, în flăcări, după un atac cu drone ucrainene, anunță autoritățile ruse
Un atac cu drone lansat de Ucraina a provocat un incendiu la un depozit de petrol din regiunea Tambov din sud-estul Rusiei, a declarat miercuri guvernatorul Evgheni Pervișov, informează Reuters.
„Pompierii și forțele de ordine au sosit prompt la fața locului. Toate forțele și resursele necesare au fost mobilizate”, a declarat el pe aplicația de Telegram.
Drone sanctions have been applied to another oil depot, this time in Dmitrievka, Tambov oblast.— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) December 3, 2025
This video shows the small fire from successfully intercepted drone debris, vigorously causing no damage whatsoever to the storage tank that intercepted it.
Sanctions work. 😎🔥 pic.twitter.com/PPvPVgYfeI
Ministerul Apărării de la Moscova a declarat că 102 drone ucrainene au fost interceptate și distruse peste regiunile rusești în timpul nopții.