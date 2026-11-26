Atât depozitele la termen, cât și conturile de economii îți permit să păstrezi banii într-un loc sigur și să primești dobândă. Diferența principală este modul în care vrei să economisești: treptat, cu acces permanent la bani, sau prin depunerea unei sume pe care o poți păstra o perioadă stabilită. Alegerea depinde de obiectivele tale financiare, de momentul în care vei folosi banii și de câștigul pe care vrei să îl obții. Descoperă cum funcționează fiecare soluție și ce variantă se potrivește nevoilor tale.

Care este diferența dintre un depozit la termen și un cont de economii?

Contul de economii îți permite să depui și să retragi bani în funcție de nevoile tale. Dobânda se calculează pentru suma existentă în cont zilnic, ceea ce înseamnă că economisești treptat, fără să stabilești de la început o dată la care vei utiliza banii.

Un depozit la termen presupune păstrarea sumei la bancă pentru o perioadă fixă, de exemplu 3, 6 sau 12 luni. Dobânda este stabilită la constituirea depozitului și se aplică până la scadență. Dacă doresti sa retragi banii mai devreme, poți lichida depozitul si poti pierde dobânda acumulată, în funcție de condițiile depozitului.

Prin urmare, contul de economii înseamnă acces ușor la bani și posibilitatea alimentării constante, iar depozitul este potrivit pentru o sumă pe care o poți păstra până la o anumită dată, pentru a te bucura de o dobândă cât mai atractivă.

Avantaje și dezavantaje ale contului de economii

Contul de economii este o alegere practică dacă vrei să pui bani deoparte în ritmul tău. Poți transfera lunar o sumă din veniturile tale, continuând să alimentezi contul atunci când ai posibilitatea. Este o soluție care te poate ajuta din mai multe puncte de vedere:

Ai la dispoziție un fond pentru situații neprevăzute

Poți economisi lunar sume variabile, în funcție de bugetul de care dispui

Păstrezi în siguranță banii de care este posibil să ai nevoie rapid

Separi economiile de bugetul pentru cheltuieli curente

Economisești treptat suma pe care vrei să o utilizezi pentru diverse achiziții

Unele bănci îți permit și programarea unui transfer automat din contul curent în contul de economii. Astfel, poți economisi constant, fără să efectuezi personal transferul în fiecare lună.

Din punct de vedere al dezavantajelor, este bine să te gândești la suma pe care o poți câștiga. În multe cazuri, dobânda la depozite în lei sau valută tinde să fie mai mare decât a conturilor de economii. De asemenea, dobânzile conturilor de economii se pot modifica pe parcurs, în funcție de condițiile băncii și de evoluția pieței. Un alt dezavantaj este că accesul permanent la bani poate face mai dificilă păstrarea economiilor pentru un obiectiv important.

Avantaje și dezavantaje ale depozitului la termen

Depozitul la termen poate fi o opțiune inspirată dacă ai deja o sumă disponibilă și știi că nu vei avea nevoie de bani pentru o anumită perioadă. Dobânda este fixă până la scadență, ceea ce îți permite să estimezi câștigul încă de la început. Iată ce avantaje îți oferă un depozit la termen:

Beneficiezi de o dobândă fixă până la scadență, deci ai o imagine mai clară asupra câștigului

Ai posibilitatea unor dobânzi promoționale, cum ar fi cele la depozitele constituite cu fonduri noi

Stabilești termenul de menținere încă de la început și te organizezi mai ușor, evitând cheltuielile impulsive

Păstrezi banii pentru un obiectiv concret și alegi termenul în funcție de acesta

Ca dezavantaje, în comparație cu un cont de economii, este bine să ai în vedere faptul că banii din depozit trebuie menținuți până la scadență pentru a beneficia de dobânda stabilită. Acest lucru înseamnă mai puțină flexibilitate față de contul de economii, un aspect important dacă știi că vei avea nevoie de acces constant la suma respectivă. Totodată, după deschiderea sa, depozitul nu poate fi alimentat de obicei cu alte sume.

Ce îți aduce un câștig mai bun: depozitul sau contul de economii?

În general, depozitele la termen oferă dobânzi mai mari decât conturile de economii, deoarece suma este păstrată pentru o perioadă stabilită. Contul de economii îți oferă în schimb posibilitatea de a alimenta sau retrage bani și de a primi dobândă pentru soldul existent. Pentru a compara corect cele două soluții, verifică:

Dobânda anuală

Perioada în care vei păstra banii

Suma minimă necesară

Modul de calcul și de plată a dobânzii

Condițiile pentru ofertele promoționale

Costurile conturilor asociate

Câștigul net după reținerea impozitului

Depozit la termen sau cont de economii – cum alegi?

Pentru a lua cea mai bună decizie, începe prin a stabili când ai avea nevoie să folosești banii economisiți. Dacă nu ai un obiectiv imediat, contul de economii îți oferă flexibilitatea de care ai nevoie.

Dacă ai strâns deja o sumă și o poți păstra până la o dată stabilită, dobânda depozitului la termen poate fi o variantă mai potrivită. De asemenea, dacă știi că tinzi să cheltuiești impulsiv, iar acest obicei îți afectează economiile, depozitul la termen îți va fi de ajutor în organizarea finanțelor.

Obiectivul tău poate simplifica alegerea:

Pentru o rezervă financiară: cont de economii

Pentru economisire lunară: cont de economii

Pentru o sumă necesară peste câteva luni: depozit la termen cu o scadență apropiată

Pentru o sumă pe care vrei să o economisești pentru un obiectiv viitor: depozit la termen

Pentru echilibru între acces și câștig: combinarea celor două soluții

Cont de economii versus depozit la termen la UniCredit Bank

Pentru a-ți fi mai ușor să compari variantele, iată și un exemplu concret:

UniCredit Bank îți oferă posibilitatea de a deschide conturi de economii în lei, euro și dolari, fără o sumă minimă necesară pentru deschidere și menținere. Poți depune sau retrage bani, iar dobânda acumulată nu se pierde. Contul poate fi deschis și administrat prin Mobile sau Online Banking, iar printr-o plată programată poți transfera automat o sumă din contul curent.

Dobânda se calculează în funcție de soldul zilnic și poate fi virată lunar în contul curent sau capitalizată în contul de economii. Pentru deschiderea, administrarea și închiderea contului de economii nu se percepe comision. La momentul actual, dobânzile standard pentru conturile de economii UniCredit Bank sunt:

2,50% pe an pentru lei

0,50% pe an pentru euro

1,00% pe an pentru dolari

UniCredit Bank are și variante de depozit la termen: standard sau constituit cu fonduri noi. În momentul de față, dobânda unui depozit UniCredit Bank cu fonduri noi ajunge la 6,20% pe an pentru lei și la 2,30% pe an pentru euro.

Pentru depozitele standard în lei deschise prin Mobile sau Online Banking, dobânzile sunt:

5,00% pe an pentru depozitul pe 3 luni

5,30% pentru depozitele pe 6 luni

5,50% pentru depozitele pe 12 luni

La depozitele în euro sau dolari, dobânzile ajung până la 2,10% pe an pentru euro și 3,30% pe an pentru dolari.

Pentru depozitele constituite cu fonduri noi, dobânda este următoarea:

5,70% pe an pentru depozitele în lei pe 3 luni

6,00% pe an pentru depozitele în lei pe 6 luni

6,20% pe an pentru depozitele în lei pe 12 luni

2,30% pe an pentru depozitele în euro pe 12 luni

Atât conturile de economii, cât și depozitele eligibile constituite la UniCredit Bank sunt protejate prin Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, în limita echivalentului a 100.000 de euro per deponent, per bancă.

Poți combina un cont de economii cu un depozit la termen?

Nu trebuie să alegi un singur produs pentru toate economiile. Poți păstra în contul de economii rezerva pentru situații neprevăzute, în timp ce banii pe care dorești să îi folosești pe termen mediu – lung pot fi transferați într-un depozit la termen. Astfel, o parte din economii rămâne accesibilă, iar cealaltă îți poate aduce o dobândă mai atractivă.

Contul de economii și depozitul la termen răspund unor nevoi diferite și pot fi folosite împreună. Analizează modul în care economisești, flexibilitatea de care ai nevoie și câștigul net oferit de fiecare variantă pentru a lua o decizie potrivită planurilor tale.

Informațiile privind dobânzile și condițiile depozitelor UniCredit Bank sunt valabile la data publicării și pot fi modificate. Condițiile complete și actualizate sunt disponibile pe website-ul UniCredit Bank.

Întrebări frecvente

Pot retrage oricând banii dintr-un cont de economii?

În general, poți depune sau retrage bani fără să închizi contul și fără să pierzi dobânda deja acumulată. Verifică regulile produsului ales și eventualele costuri ale transferurilor.

Dobânda este fixă la contul de economii?

Dobânda contului de economii se poate modifica în timp. Pentru un depozit la termen, dobânda este stabilită la constituire și rămâne fixă până la scadență.

Pot alimenta un depozit după ce l-am deschis?

În general, suma depozitului este stabilită la deschidere și nu poate fi alimentată ulterior. Pentru economiile suplimentare poți deschide un alt depozit sau poți utiliza un cont de economii.

Pot avea simultan un cont de economii și un depozit?

Cele două produse pot fi folosite concomitent, pentru a păstra o parte dintre bani accesibilă și a depune restul pentru o perioadă stabilită.

Articol susținut de UniCredit Bank