Deputată USR, după eșecul lui Drulă la București: Trebuie să spunem adevărul. USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altă dată

Cătălin Drulă și Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Deputata Cristina Prună reacționează dur după scorul de 13,9% obținut de Cătălin Drulă, clasat pe locul 4 la alegerile pentru București. Prună spune că USR-ul la construcția căruia ea a pus umărul a fost despre reforma statului, despre mai multă putere în mâna oamenilor și mai puțină la politicieni: „La asta trebuie să ne întoarcem. Altfel, USR va fi istorie”.

Într-un mesaj postat luni pe Facebook, deputata USR Cristina Prună spune că partidul „este acum, din nou, la un moment de răscruce”.

„Fie o ține tot așa, fie se întoarce la valorile care i-au adus încrederea oamenilor: meritocrație, CV-uri oneste, școala la timpul ei și idei clare de dreapta, nu sloganuri fără sens.

Trebuie să spunem adevărul. Chiar dacă e greu și voi fi atacată de unii pentru asta. USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altă dată.

USR-ul la construcția căruia am pus umărul nu a fost despre poziții ocupate pe bază de loialități de partid, funcții călduțe la stat cu orice preț sau cimentarea baronimii și nomenclaturii de partid.  USR-ul la construcția căruia am pus umărul a fost despre reforma statului, despre mai multă putere în mâna oamenilor și mai puțină la politicieni.

La asta trebuie să ne întoarcem. Altfel, USR va fi istorie”, spune Cristina Prună.

