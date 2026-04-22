Deputații și senatorii au votat dublarea cotei de vânătoare a urșilor. Câți vor putea fi vânați în 2026

Camera Deputaților a adoptat azi proiectul de lege care dublează numărul de urși care pot fi uciși într-un an.

246 de deputați au votat miercuri pentru dublarea cotei de de vânătoare a urșilor, 4 au votat împotrivă, 22 s-au abținut și unul a ales să nu voteze.

Practic, după și dacă legea va fi promulgată de președinte, în 2026 vor putea fi uciși 859 de urși bruni, pentru prevenție, și 110 urși bruni, în caz de intervenție, în toată țara.

„Exemplarele din specia urs brun, care reprezintă nivel de prevenție la nivel național, pot fi recoltate până la data de 31 decembrie 2026, de către vânători sub coordonarea personalului tehnic de specialitate angajat al gestionatorului, prin metodele de vânătoare admise” arată legea.

Proiectul interzice vânătoarea femelelor însoțite de pui care au mai puțin de doi ani, așa cum prevede legea în fiecare an.

Atașată proiectului este o anexă care arată care sunt zonele unde pot fi vânați urșii pentru prevenție și care e numărul permis în fiecare dintre aceste zone.

De exemplu, există localități în care pot fi vânați câte cinci urși, cum ar fi comunele Corbi și Arefudin Argeș, localitatea Timiș și satul Șercăița din Brașov, Bâsca Mare din Buzău sau satul Ivo din Harghita.

În restul zonelor prevăzute în anexă pot fi vânați unul, doi, trei sau patru exemplare de urși în scop de prevenție.

La finalul anului 2025, Ministerul Mediului anunţa că analizele genetice făcute în cadrul unui studiu privind populaţia de urs brun în România indică faptul că aceasta se situează, într-un scenariu conservator, între 10.657 şi 12.787 de indivizi, cu o diversitate genetică ridicată.

Dublări succesive ale cotei în ultimii 3 ani

În 2024 și 2025, cota de vânătoare a urșilor bruni a fost de aproape 1.000 de urși în doi ani, adică 426 de exemplare puteau fi vânate pentru prevenție și 55 în scop de intervenție pe an.

Și legea din 2024 a dublat numărul de urși care pot fi uciși. În 2023, cota de vânătoare era de 220 de exemplare pe an – 140 cotă de prevenție, 80 în cazul intervențiilor.

Ce spun inițiatorii

Prin expunerea de motive a proiectului, inițiatorii spun că România se confruntă în continuare cu o creștere semnificativă a populației de urs brun.

Și că valoarea estimată de ministerul Mediului „depăşește nivelul optim stabilit de către specialiștii în cinegetică și biodiversitate prin «Planul național de acțiune pentru conservarea ursului brun», respectiv circa 4.000 de exemplare, raportate la cele aproximativ 69.000 kilometri pătrați de habitat adecvat”.

De asemenea, susținătorii proiectului amintesc de faptul că în ultimii 20 de ani datele de la ministerul Mediului și de la IGSU arată că 26 de persoane au murit și alte 274 de persoane au fost rănite în urma atacurilor de urs.

„Numai în anul 2023 au fost înregistrate peste 7.500 de apeluri (dublu față de anul precedent) la numărul de urgență 112 legate de prezența urșilor în aproprierea sau în interiorul localităților”, mai arată expunerea de motive.