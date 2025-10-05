Derapaj în direct la adresa selecționerului Mircea Lucescu: „Băi, dobitocule!”. Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil!”

Marian Iancu (60 de ani), fostul patron al clubului Politehnica Timișoara, l-a jignit pe selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani).

„Mă faci escroc ordinar? Am escrocat eu pe cineva? Băi, dobitocule, care ești tu, Mircea Lucescu, eu n-am escrocat pe nimeni.

Eu am plătit taxe și impozite statului român. 1,2 miliarde de euro. Asta am plătit eu din munca mea fără să lucrez la stat. Ei au considerat că n-am plătit încă 30 de milioane.

Ca să mă faci tu escroc și să te aștepți că eu nu răspund, ai greșit. Și de aici încolo, te voi ține numai în alarme”, a declarat Marian Iancu, la Digi Sport, conform Golazo.ro