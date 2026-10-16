Derapaj pe un grup intern de la Parlament: „De ce avem mai mulți gay decât femei în guvern?”

Scandal în Parlamentul României după o postare făcută de lidera de grup a deputaților USR, Diana Stoica, pe grupul de WhatsApp al Comisei pentru afaceri europene, pe care Stoica o prezidează.

În cursul serii de miercuri, după ce premierul desemnat Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament, Diana Stoica a postat de grupul de WhatsApp al comisiei programul de guvernare și programul audierilor miniștrilor în comisii.

Drulă neagă că ar fi autorul mesajului

În plus, a mai postat un mesaj: „Nu că vreau să spun, dar zic: de ce avem mai mulți gay decât femei în Guvernul României?” Surse politice au confirmat pentru HotNews existența acestui mesaj care, între timp, a fost șters.

Mesajul figura ca redirecționat, fără ca Stoica să precizeze de la cine îl primise. Speculațiile că ar fi provenit de la fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă au fost infirmate chiar de către acesta. „E falsă informația. Nu am scris eu un asemenea mesaj”, a declarat Drulă pentru HotNews.

Deocamdată, Diana Stoica nu a comentat incidentul și acuzațiile care i se aduc.

Reacția ACCEPT

Florin Buhuceanu, de la Asociația ACCEPT, a afirmat că remarcile homofobe nu ar trebui folosite pentru a critica lipsa promovării femeilor în viața publică.

„Circulă în mediul online o captură de ecran de pe grupul de whatsapp al unei comisii parlamentare, în care apara redistribuit un mesaj cu remarci homofobe cu privire la componența cabinetului noului premier desemnat. Într-o democrație, criticăm deciziile, propunerile, acțiunile și competențele unui politician, nu orientarea sa sexuală”, a afirmat Buhuceanu, pentru HotNews.

El arată că acest gen de afirmații sunt cu atât mai periculoase în contextul actual, în care extremismul câștigă teren în Europa, inclusiv în România.

„Lipsa promovării femeilor în funcții publice este o realitate care trebuie criticată, dar în niciun caz prin remarci homofobe. Condamnăm ferm acest tip de poziționare și considerăm această intervenție cu atât mai periculoasă astăzi, când drepturile persoanelor LGBTQIA+, drepturile femeilor și drepturile grupurilor vulnerabile sunt atacate din plin de valul extremist”, crede reprezentantul ACCEPT.

Buhuceanu susține că un mesaj precum cel care a apărut pe grupul comisiei parlamentare presupune că vizibilitatea persoanelor queer poate fi pedepsită, ceea ce le-ar descuraja să candideze la funcții publice.

„Riscăm să repetăm greșelile trecutului totalitar și regresăm ca societate până în punctul în care oamenii sunt nevoiți să se ascundă, exact așa cum se întâmpla acum 30 de ani, înainte de abrogarea articolului 200. Acest trecut marcat de violențe extreme și vieți omenești distruse nu mai are voie să se repete!”, a conchis Buhuceanu.