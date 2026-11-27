Consilierul local participa la ședință online și a uitat sonorul camerei pornit. Contactat de HotNews, Alexandru Barbu a invocat că nu își amintește dacă a folosit limbajul licențios, dar a afirmat că și dacă l-a folosit nu ar fi prima persoană publică care înjură.

Alexandru Barbu, consilier local în Vaslui, a fost surprins înjurând în timpul ședinței de joi seară, 26 noiembrie.

Votat în Consiliul Local pe listele PSD, Barbu a fost șef de cabinet al lui Dumitru Buzatu, când acesta s-a aflat la conducerea Consiliului Județean Vaslui.

Incidentul a avut loc joi în cadrul unei ședințe care s-a întins pe parcursul a aproape cinci ore, unde prezența a fost mixtă – o parte dintre consilieri fiind prezenți în sală, alții intervenind online.

În timp ce era supus la vot unul dintre ultimele proiecte de pe ordinea de zi, unul dintre consilierii care intrase în format online a exclamat pe un ton nervos: „Să-mi bag …,nu pot să stau cu capul la ale mele, că mănâncă ăștia …”.

Ședința era transmisă în direct pe canalul de Youtube al Primăriei Vaslui, consilierii prezenți fizic în sală, la ședință, au rămas uimiți.

Potrivit imaginilor, văzute de HotNews și pe care am decis să nu le publicăm, consiliera Ana Maria Cristea, care prezida ședința, a pus mâna la gură uimită, apoi a zâmbit colegilor care au început să râdă.

Ședința a continuat apoi fără nicio declarație despre de derapajul verbal.

Ce spune primarul

Mai mulți consilieri locali, inclusiv primarul municipiului Vaslui, contactați de HotNews, l-au indicat pe consilierul Alexandru Barbu ca fiind cel care s-a adresat injurios în timpul ședinței.

„Este regretabil ce s-a întâmplat și mă delimitez de un astfel de limbaj. Într-o instituție publică, trebuie să adoptăm o conduită civilizată”, a declarat, pentru HotNews, primarul municipiului Vaslui, Lucian Braniște.

Reacția consilierului: „E posibil să fi și înjurat”

HotNews l-a contactat și pe consilierul Alexandru Barbu, care a declarat că nu își mai amintește dacă a avut un limbaj licențios în timpul ședinței.

„Într-adevăr, am fost prezent în format online la ședința de consiliu local. În cele cinci-șase ore cât a durat, cu o ureche eram atent la ședință dar cu restul atenției mele eram îndreptat către alte activități profesionale. În timpul celor cinci ore e posibil să fi și înjurat. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la un alt aspect, inclusiv instituțiile statului confirmă existența unor entități statale care se infiltrează în afacerile interne administrative ale statului român, să ne gândim la boții chinezi, ruși. Habar n-am, aș fi putut fi eu, ar fi putut fi ei”, a mai spus Barbu.

HotNews l-a întrebat pe Barbu dacă insinuează că boții au înjurat în timpul ședinței.

„Atât timp cât președintele statului insinuează că se poate, înseamnă că s-ar fi putut și la mine. Eu nu îmi amintesc episodul. Trebuie să urmăresc înregistrarea, dacă într-adevăr am scăpat acel cuvânt licențios în timpul ședinței, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum, bineînțeles că este o chestiune regretabilă. Dar dacă tot l-am scăpat, l-am scăpat, ce să fac de acum… Dacă am încălcat vreo normă în materie de exprimare în ședința consiliului local, vă asigur că nici n-am fost primul, nici n-am fost ultimul. Există posibilitatea să nu fi calibrat microfonul. Și cuvintele urâte fac parte din viața noastră”, a adăugat Barbu, subliniind că în trecut oameni „din aparatul statal, inclusiv din zona Academiei Române” au folosit limbaj lincențios la adresa PSD.

Înregistrarea ședinței Consiliului Local din 26 septembrie, care se întindea pe 4 ore și 57 de minute, a fost ștearsă joi seară de pe contul oficial de Youtube al primăriei Vaslui.

Cine este consilierul Barbu

Alexandru Barbu se află la al treilea mandat de consilier în cadrul Consiliului Local Vaslui. Pe plan local este cunoscut ca fiind un apropiat al lui Dumitru Buzatu, căruia i-a fost șef de cabinet, când se afla la conducerea Consiliului Județean Vaslui.

Barbu este printre puținii sociali democrați din Vaslui care și-au manifestat public susținerea față de Dumitru Buzatu și după ce acesta a fost pus sub acuzare de DNA pentru luare de mită.

Când Buzatu a fost plasat în arest la domiciliu, Barbu era cel care îl însoțea la procesul de la Tribunalul Vaslui.

În trecut, Alexandru Barbu a fost vicepreședinte al organizației municipale Vaslui a PSD.

Anul trecut, consilierul a fost propus pentru excludere din partid, după ce l-a criticat public pe Marcel Ciolacu. Propunerea Organizației municipale Vaslui a PSD a fost respinsă de forul județean, iar Barbu a rămas în partid.