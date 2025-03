Descoperă tendințele care modelează industria serviciilorde administrare a clădirilor

Noua ediție Property & Facility Management Conference, evenimentul dedicat profesioniștilor din domeniul administrării proprietăților și portofoliilor de clădiri comerciale, aduce în prim-plan cele mai recente oportunități de dezvoltare pentru anul 2025. Conferința va avea loc pe 18 martie, la Hotel JW Marriott din București și își propune să ofere un ghid complet de soluții avansate pentru creșterea eficienței clădirilor în mod sustenabil.

Sesiunile dinamice de dezbateri vor explora cum clădirile comerciale pot fi dezvoltateși întreținute eficient, atingând astfel cele mai înalte standarde de performanță. Participanții vor învăța cum pot construi strategii pentru îmbunătățirea experienței chiriașilor și creșterea valorii generale a proprietăților, integrând soluții noi de optimizare ce oferă o perspectivă cuprinzătoare prin măsurarea datelor precise.

Profesioniști cu viziune și specialiști cu experiență dovedită vor urca anul acesta pe scena conferinței pentru a împărtăși practici de succes care îmbunătățesc managementul clădirilor:

Fulga Dinu–Country Manager, CPI România

Răzvan Iorgu–ManagingDirector, CBRE România

Alina Necula–Country Manager, Lion’s Head România

Cora Cristescu–CEO, Atalian România & Bulgaria

Antoniu Panait–Managing Director, Vastint România

Gabriel Biriș–Co-Managing Partner, BirișGoran SPARL

Anamaria Crețu–Leasing& Asset Director, EVO Properties

Mihai Diaconescu–Director, Asset Management & Development, LogicorRomânia

Corina Croitoru–VP Global Real Estate, Deutsche BankGabriela Pistalu–Head of Property and Asset Services, Nhood ServicesRomânia

MihaelaPetruescu–Partner, Asset Services, Cushman & WakefieldEchinox

Gabriel Tomescu–CEO, BMF Grup

Radu Tar–Property and Development Manager, Lion’s Head România

Tudor Marchiș–CEO, Bog’Art Building Management

Geanina Ungureanu–Head of Retail, CPI România

Valeriu Toma–Head of Property Management, CBRE România

Alin Andreescu–Head of Asset Management, One United Properties

Tudor Ilie–Technical Asset Manager, Paval Holding–Europolis Real EstateManagement

Sebastian Mahu–Head of Asset Management,Iulius

Mirela Ciovică–Head of Leasing, PPF Real Estate RO

Andrei Ghetu–Senior Asset Manager, Zeus Capital Management

Mathieu Gregori–Founder, Econos Sustainable Growth

George Drăgan–Co-Chief Executive Officer (Co-CEO), Smartown Group

Oana Cojocaru–Sustainability Director, Globalworth

Dorian Dumitrache–Product Trainer, Karcher România

Descoperiți noutățile privind agenda și vorbitorii ediției, urmărind pagina de Facebook, evenimentul creat special, dar și pagina de LinkedIn. Detaliile despre înscriere sunt disponibile pe site-ul www.propertyconference.ro.

Property & Facility Management Conference 2025 este un eveniment organizat de Evensys în parteneriat cu Kaufland România și cu sprijinul CBRE România, CPI Property Group, Lion’s Head România, EVO Properties, Atalian România, Cushman & Wakefield Echinox, BMF Grup, BSS și Bog’Art Building Management.

Evensyseste o companie de planificare de evenimente, cu peste 18 ani de experiență înorganizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminare proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing &Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, HR, Real Estate, Production și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.

