Descoperire macabră într-o casă din Bihor. Totul a plecat de la o țigară

Trupul unei femei în vârstă de 51 de ani a fost găsit carbonizat, luni seară, în urma unui incendiu izbucnit într-o locuinţă din Livada de Bihor, comuna Nojorid, focul fiind cauzat, cel mai probabil, de o ţigară rămasă aprinsă, potrivit pompierilor, scrie Agerpres.

Conform unui comunicat de presă transmis marţi de purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Crişana” al judeţului Bihor, Camelia Roşca, evenimentul a fost semnalat la 112 în jurul orei 22:40.

Apelantul a anunţat în dispeceratul ISU „Crişana” că arde o locuinţă şi că există posibilitatea ca o persoană să fi fost surprinsă de flăcări în interiorul casei.

La locul indicat au fost trimise de urgenţă trei echipaje de pompieri de la Detaşamentul 1 Oradea, cu trei autospeciale de stingere, precum şi echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD Oradea.

„În momentul sosirii pompierilor, flăcările se manifestau violent, cu flacără deschisă şi degajări mari de fum, la dormitorul casei, existând riscul extinderii acestora la celelalte două încăperi ale locuinţei şi la alte două apartamente amenajate în aceeaşi clădire”, se arată în comunicat.

Intervenţia pompierilor a reuşit să oprească propagarea incendiului, însă, din păcate, în camera afectată a fost descoperit trupul carbonizat al proprietarei.

Pagubele materiale au constat în patru electrocasnice şi două piese de mobilier.

„Cercetările efectuate la faţa locului au indicat drept cauză probabilă a evenimentului, fumatul”, precizează reprezentanta ISU „Crişana”.

În scopul preîntâmpinării unor astfel de evenimente, soldate cu pagube, iar în unele cazuri, aşa cum s-a întâmplat şi în Livada de Bihor, cu pierderi de vieţi omeneşti sau cu persoane rănite, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor a reamintit cetăţenilor măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor generate de fumat.