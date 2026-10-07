Descoperire pe fundul mării în Salonic: 1.000 de bombe din Al Doilea Război Mondial opresc brusc un proiect uriaș

O operațiune de scanare subacvatică în portul Salonic a scos la iveală un adevărat arsenal lăsat în urmă de trupele germane în 1944.

Managementul Autorității Portuare din Salonic (OLTH) a cerut intervenția de urgență a guvernului elen după ce scanările magnetice preventive au detectat aproximativ 1.000 de proiectile și bombe de război, potrivit publicației elene Kathimerini, citată de AFP și Agerpres.

Proiectilele au fost găsite într-o zonă destinată extinderii planificate a celui de-al şaselea debarcader, considerat cel mai mare proiect de modernizare din istoria portului.

Conform detaliilor transmise de postul public de televiziune ERTNews și de site-ul regional Voria, se estimează că aproximativ 80 dintre acestea sunt bombe cu o greutate de peste 50 de kilograme fiecare.

Se crede că trupele germane ar fi aruncat acest arsenal în mare în timp ce se grăbeau să se retragă din Salonic, pe măsură ce Armata Roșie avansa prin Balcani, în octombrie 1944.

Prezența muniției blochează în prezent avansul lucrărilor tehnice. Elementele din beton ale debarcaderului sunt programate să se încheie în martie 2027, însă, până la acea dată, fundul mării trebuie curățat complet pentru ca extinderea portului să poată continua în siguranță.

Autorităţile locale au solicitat sprijinul guvernului pentru efectuarea unor cercetări suplimentare şi pentru eliminarea în condiţii de siguranţă a proiectilelor.