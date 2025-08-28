Descoperiți Cartoon Network Campionii Climei. Inițiativa premiată care transformă copiii în eroi ai planetei

Într-o lume în care schimbările climatice devin o grijă tot mai mare pentru cei mici, Cartoon Network prezintă o soluție ingenioasă: să transforme îngrijorarea în acțiune. Programul său premiat, Cartoon Network Campionii Climei, a depășit, prin intermediul platformei dedicate, un prag impresionant – peste 3,6 milioane de provocări acceptate de copii din întreaga lume. Este o dovadă clară a puterii pe care o are implicarea tinerilor în acțiuni reale pentru protejarea mediului și pentru asigurarea unui viitor mai curat.

Ce este Climate Champions?

Este o inițiativă globală a Cartoon Network, gândită special pentru a-i ajuta pe copiii cu vârste cuprinse între 06-12 ani să înțeleagă cât de important este să protejăm natura și resursele planetei. Totul se întâmplă prin intermediul unor provocări simple, creative și educative, care îi încurajează pe cei mici să treacă de la teorie la fapte.

Programul a fost lansat ca răspuns la un studiu amplu realizat în 2021, care a arătat că schimbările climatice sunt una dintre cele mai mari preocupări ale copiilor la nivel mondial. În loc să îi lase să se simtă neputincioși în fața acestor provocări reale, Cartoon Network a decis să le ofere un mod practic și distractiv prin care să își canalizeze îngrijorările în acțiuni positive și de impact.

De ce are Cartoon Network o astfel de inițiativă?

Lansarea programului Climate Champions reflectă înțelegerea pe care Cartoon Network o are asupra rolului său în viețile copiilor. Ca brand de divertisment de încredere, cu o audiență globală, rețeaua și-a asumat responsabilitatea de a aborda problemele care contează pentru publicul său tânăr.

Rezultatele studiului din 2021 au fost un semnal de alarmă: copiii erau preocupați de schimbările climatice, dar nu aveau la îndemână soluții simple prin care să contribuie. Prin provocări gândite special pentru vârsta lor – distractive, realizabile și prezentate sub formă de jocuri – Cartoon Network a reușit să transforme responsabilitatea față de mediu într-o aventură captivantă – totul într-o aplicație integrată.

Cum devin copiii eroi ai planetei?

Campionii Climei îi învață pe cei mici cum să devină „eroi ai planetei”, prin provocări practice, amuzante și ușor de integrat în viața de zi cu zi, contribuind astfel la un viitor mai verde și mai sustenabil.

Programul se adresează copiilor cu vârste între 6 și 12 ani, o categorie de vârstă curioasă și dornică să aibă un impact pozitiv. Prin aplicația dedicată și microsite-ul campaniei, participanții se alătură unei comunități internaționale de tineri din 18 țări, implicați în îngrijirea și conservarea resurselor planetei.

O comunitate globală de mici ecologiști

Ceea ce diferențiază Campionii Climei este abordarea sa bazată pe comunitate. Microsite-ul programului nu este doar o platformă informativă, ci un spațiu interactiv unde copiii găsesc zilnic provocări, jocuri, teste și videoclipuri – toate create și testate de copii, pentru copii.

O hartă interactivă arată în timp real cum micii campioni ai climei fac diferența, oferind date despre diversele moduri prin care se implică. Astfel, copiii înțeleg că fac parte dintr-o mișcare mai mare, legată printr-un scop comun: protejarea planetei.

Campionii Climei nu este doar o inițiativă punctuală de mediu, ci și o dovadă a puterii de a ajunge la copii pe limba lor și de a-i încuraja să devină participanți activi la crearea lumii pe care își doresc să o moștenească. Prin provocări creative și implicare în nevoile reale ale comunității sale, Cartoon Network a reușit să transforme îngrijorarea legată de climă în acțiuni concrete – pas cu pas, copil cu copil, erou cu erou, în întreaga lumea – ceea ce e minunt, nu-i așa?

Descoperă aplicația și devino un Campion al Climei!

*Aplicația este disponibilă pe IoS&Android.

