Desfășurare de forțe la școala din sectorul 5 unde votează duminică Nicușor Dan, după o alertă de miros de gaze

Numeroase echipaje de pompieri, polițiști și de la Distrigaz au intervenit sâmbătă la o școală din Sectorul 5 al Capitalei, unde sunt amenajate secţii de votare, după ce un jandarm care era în serviciul de pază a sesizat miros de gaze. Traficul în zonă a fost blocat temporar, dar specialiștii care au făcut verificări au constatat că mirosul provine de la canalizare.

Alerta la 112 s-a dat în jurul orei 10.35, iar la fața locului a fost o mobilizare de forțe de intervenție. Sesizarea a venit de la Școala Gimnazială nr. 130 „Luceafărul”. Este școală unde votează mâine, la ora 09.00, președintele Nicușor Dan, la alegerile pentru Primăria București.

„La data de 06.12.2025, în jurul orei 10:35, structurile de intervenție au fost sesizate prin intermediul jandarmului aflat în serviciul de pază la secțiile de votare nr. 884 – 890, organizate în incinta Școlii Gimnaziale nr. 130, Sector 5, cu privire la faptul că în interiorul clădirii se simte un miros de gaze”, a transmis Poliția Capitalei.

În urma sesizării, au fost direcționate, de îndată, echipajele necesare pentru verificarea situației, respectiv: echipaje ale ISU București – Ilfov, inclusiv structuri CBRN, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere și ai Secției 18 Poliție, precum și reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor, a precizat Poliția.

Verificările făcute de către specialiști au confirmat că mirosul provine de la canalizare „și nu există niciun pericol pentru populație sau pentru desfășurarea procesului electoral”, au mai transmis polițiștii.

O stradă a fost blocată

Intervenția echipajelor a dus la închiderea temporară a traficului în zona școlii, care a fost între timp reluat.

„Pentru asigurarea accesului rapid al specialiștilor și desfășurarea în siguranță a intervenției, traficul rutier a fost temporar restricționat în zona adiacentă unității de învățământ, cu sprijinul polițiștilor rutieri”, a precizat Poliția.

Nu este prima sesizare de acest fel. În urmă cu o zi, oamenii au alertat autoritățile tot din cauza unui miros de gaz, dar urgența nu s-a confirmat.

„Menționăm că, în cursul zilei precedente, în aceeași zonă a fost semnalat un eveniment similar, iar în urma verificărilor efectuate la acel moment, a rezultat că mirosul nu provenea de la o scurgere de gaz metan, ci din sistemul de canalizare, fără a prezenta risc pentru cetățeni. De asemenea, verificările efectuate astăzi de către specialiști au confirmat din nou că mirosul provine tot de la canalizare și nu există niciun pericol pentru populație sau pentru desfășurarea procesului electoral”, a precizat Poliția Capitalei.