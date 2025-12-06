Despăgubire record plătită de San Diego pentru un adolescent ucis de poliție: „O decizie comercială”

Orașul San Diego a acceptat să plătească 30 de milioane de dolari familiei unui băiat de 16 ani care a fost împușcat mortal de un polițist al orașului în timp ce tânărul fugea de un alt adolescent care deschisese focul asupra lui, potrivit presei americane și Reuters.

Suma acordată familiei lui Konoa Wilson, ucis în noaptea de 28 ianuarie, depășește cei 27 de milioane de dolari primiți în 2021 de familia lui George Floyd, a cărui moarte provocată de un polițist din Minneapolis a declanșat o serie de proteste naționale pentru dreptate rasială în 2020.

La acea vreme, acordul Floyd a fost considerat cel mai mare de acest gen.

„Nu am văzut niciodată un oraș să-și asume responsabilitatea atât de repede”, a declarat Nicholas Rowley, avocatul familiei Wilson, potrivit Union-Tribune. „Este cu adevărat nobil. … Era un ofițer care încerca să asigure siguranța oamenilor. A fost o greșeală”, a adăugat el.

„O decizie comercială”, nu o asumare a răspunderii

Plata, care va proveni în mare parte dintr-un fond de răspundere civilă comun pentru mai multe municipalități, acoperă orașul și ofițerul Daniel Gold II, care l-a împușcat pe Wilson, potrivit rapoartelor.

Ca parte a acordului, orașul stipulează că acordul a fost o „decizie comercială” și „nu o recunoaștere a răspunderii de către niciuna dintre părți”, se arată în rapoarte.

Gold, care era în poliție de doi ani la momentul incidentului, a rămas în cadrul acesteia cu o funcție administrativă, potrivit Union-Tribune.

Rowley a avertizat într-un memoriu juridic că intenționa să solicite despăgubiri de 100 de milioane de dolari dacă cazul ajungea în instanță, potrivit New York Times.

Cum a fost ucis băiatul de 16 ani

Incidentul din ianuarie a început cu un adolescent care a scos un pistol și a tras asupra lui Wilson pe peronul unei gări, în timp ce Wilson fugea, după cum se vede în înregistrarea video capturată de o cameră de supraveghere.

Câteva momente mai târziu, camera purtată de Gold, care alerga în direcția sunetului împușcăturilor, a capturat întâlnirea sa cu Wilson, în timp ce adolescentul care fugea ieșea dintr-un coridor al gării.

Înregistrarea video arată cum Wilson trece în viteză pe lângă polițist, iar Gold trage imediat în tânăr fără avertisment din spate, iar Wilson țipă de durere.

Polițiștii care se duc la adolescentul rănit mortal sunt apoi văzuți găsind un pistol ascuns în hainele lui Wilson. Tânărul a murit la scurt timp după aceea la spital.

Consiliul municipal, care a aprobat provizoriu acordul în septembrie, urma să voteze marți pentru a autoriza oficial plata.

Foto: Dreamstime.com