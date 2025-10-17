Informații noi în cazul femeii găsite moartă în pădure, ucisă cu sânge rece de iubitul fiicei sale de 14 ani, la instigarea fetei, spun procurorii

Tânărul, 20 de ani, și fata, 14 ani, au fost reținuți de procurori pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat, respectiv instigare la omor calificat, ambele infracțiuni comise cu premeditare, potrivit Agerpres.

Anchetatorii spun că cei doi tineri aveau o relație cu care victima nu era de acord, astfel că fata l-a determinat pe partenerul ei să-i ucidă mama.

„În noaptea de 25/26 septembrie 2025, în timp ce se afla împreună cu minora la locuința acesteia din municipiul București, Sector 4, unde minora locuia împreună cu mama sa, inculpatul a exercitat asupra mamei minorei acte repetate de violență fizică, lovind-o cu obiecte dure, sufocând-o cu o pernă și aplicându-i o lovitură de cuțit în zona gâtului, provocând decesul acesteia. Din probele cauzei a rezultat că inculpații aveau o relație cu care victima nu era de acord, astfel că inculpata minoră l-a determinat pe partenerul ei să îi ucidă mama. În acest scop, cei doi i-au administrat victimei somnifere într-un pahar cu suc, iar după ce victima le-a ingerat, inculpatul a acționat în modul expus mai sus. S-a mai stabilit că minora a fost cea care a pus la dispoziție cuțitul cu care inculpatul a înjunghiat victima”, a anunțat, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, într-un comunicat de presă.

Cadavrul a rămas în locuință mai multe zile, timp în care tinerii au căutat un loc în care să abandoneze trupul victimei.

Ulterior, cadavrul a fost introdus într-un sac din plastic și îngropat pe un teren din județul Ilfov, fiind descoperit joi de autorități, într-o avansată stare de putrefacție, și transportat la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” București pentru efectuarea necropsiei.

Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a celor doi inculpați pentru o perioadă de 30 de zile.

Parchetul a menționat că Serviciul Investigații Criminale Sector 4 a fost sesizat în legătură cu dispariția victimei în data de 13 octombrie, iar în cadrul demersurilor efectuate în dosarul de dispariție au fost obținute informații care au condus la găsirea cadavrului și la stabilirea situației de fapt.

