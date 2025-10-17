O femeie dată dispărută, găsită îngropată într-o pădure de lângă București. Fiica adolescentă și iubitul ei, principalii suspecți

Fiica adoptivă a femeii, o adolescentă de 14 ani, și iubitul ei cu 6 ani mai mare sunt principalii suspecți în cazul acestei crimei, potrivit Observator News și G4Media.

Trupul femeii în vârstă de 58 de ani din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat în pădurea Cernică, potrivit unor surse din anchetă.

Femeia reclamase la poliție dispariția fetei de 14 ani, cu câteva zile înainte. După revenirea adolescentei acasă, nu s-a mai știut nimic despre soarta mamei.

Nepotul femeii a fost cel care joi a sunat la poliție, după ce a găsit în casa mătuşii sale mai multe persoane necunoscute care făceau curăţenie, potrivit Antena 3 CNN. Împreună cu acestea era și fiica adoptivă a femeii.

Conform nepotului, adolescenta i-a spus că mama sa a plecat să se angajeze.

Potrivit unor surse din anturajul victimei, citate de Știrile Pro TV, relația dintre mamă și adolescentă era tensionată. Fata ar fi fost influențată de relația cu tânărul de 20 de ani, cu care mama adoptivă nu ar fi fost de acord.

Adolescenta și iubitul ei au fost duși la audieri, joi seară, la Serviciul Omoruri.

Fiica femeii și iubitul acesteia, sunt bănuiți că i-au dat victimei o băutură în care ai dizolvat somnifere, apoi au lovit-o și înjunghiat-o cu un cuțit, potrivit unor surse din anchetă.

Au băgat apoi trupul femei într-un sac din plastic, și l-au dus în Pădurea Cernica, unde l-au îngropat, conform surselor citate.

Potrivit Observator News, iubitul fetei a recunoscut în faţa anchetatorilor că el a ucis-o pe femeie şi a fost reţinut pentru 24 de ore. În cursul zilei de vineri va fi prezentat în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

„Ştiţi că e urmărire penală, nu avem voie să dăm date despre dosar. Pot să vă spun că el a recunoscut. A recunoscut şi regretă”, a declarat Georgeta Popescu, avocata principalului suspect.