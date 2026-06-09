Detalii neștiute despre riscul iminent al unui război total. Trump l-a avertizat direct pe Netanyahu, la telefon: „Bibi, ai grijă”

Rachete lansate din Iran către Israel, pe cerul deasupra orașului Hebron din Cisiordania, pe 7 iunie 2026. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, pentru Axios, într-un interviu publicat luni, că l-a avertizat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că acesta se va trezi luptând singur dacă Israelul va reintra în război cu Iranul, scrie Reuters.

„I-am spus: «Bibi (porecla prim-ministrului israelien, n.r.), ai grijă, altfel te vei trezi foarte curând pe cont propriu»”, i-a spus Trump lui Netanyahu, potrivit publicației americane.

Ultimele 24 de ore au scos în evidență riscul ca Statele Unite să fie din nou implicate în operațiuni militare de amploare în Orientul Mijlociu, în ciuda dorinței clare a președintelui Trump de a se retrage din conflictul prelungit, a scris Axios.

Luni, Trump pare să fi reușit să îndepărteze Israelul și Iranul de pe marginea prăpastiei continuării războiului, dar nu este clar pentru cât timp.

La 100 de zile de la începutul conflictului, Trump încă nu a obținut un acord, care s-a dovedit tot mai greu de atins, ca să pună capăt războiului și a petrecut ultimele 24 de ore încercând să evite reluarea acestuia pe scară largă, potrivit surselor de la Washington citate de publicația americană.

Trump s-a trezit într-o dilemă, susține Axios. Pe de o parte, liderul american a înțeles că ar fi aproape imposibil ca aliatul său cheie, Benjamin Netanyahu, să lase un atac cu rachete din partea Iranului fără răspuns. Pe de altă parte, era îngrijorat că răzbunarea Israelului va duce la un război total.

Trump a precizat pentru publicația americană, într-un interviu prin telefon, că l-a avertizat pe premierul israelian că, dacă va reintra în război cu Iranul, atunci acesta s-ar putea trezi luptând singur.

Ce s-a întâmplat în weekend

Escaladarea a început duminică dimineață, când Israelul a lovit o țintă a grupării șiite Hezbollah, în Beirut.

O sursă israeliană a declarat că Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au notificat CENTCOM (conducerea armatei americane responsabilă de operațiunile din Orientul Mijlociu) înainte de atacul din Beirut, dar nu și Casa Albă. Un oficial american a spus că Trump – care a pus frână unui atac israelian similar planificat, în timpul unei convorbiri tensionate care avusese loc câteva zile mai devreme – a fost nemulțumit de atac.

Iranul a lansat apoi rachete către Israel, așa cum promisese că va face dacă Israelul va lovi capitala libaneză. Unii membri ai armatei israeliene au crezut că era vorba despre o amenințare fără fond.

Din acel moment, lucrurile au escaladat rapid.

Detalii de culise

Trump l-a sunat pe Netanyahu duminică seară și i-a cerut să nu riposteze, a spus un oficial american.

Trump a susținut că fie el va ajunge la un acord cu Iranul în câteva zile, ceea ce ar face atacurile inutile, fie nu va reuși – caz în care putea conduce el însuși atacurile asupra Iranului, a precizat o sursă israeliană aflată la curent cu conținutul convorbirii telefonice dintre cei doi lideri.

Doi oficiali americani și o a treia sursă israeliană au declarat că discuția a fost mult mai calmă decât cea de acum o săptămână, când Trump l-a numit pe Netanyahu „al naibii de nebun”.

Un oficial american a descris convorbirea de duminică drept una „politicoasă”, în timp ce un al doilea oficial american a remarcat că „nimeni nu a țipat”.

Cealaltă versiune

Sursa israeliană a spus că Netanyahu a susținut că a nu răspunde la atacul iranian ar fi un lucru rău pentru Israel, rău pentru SUA și rău pentru acordul pe care Trump încearcă să-l negocieze.

Argumentul lui Netanyahy a fost că inacțiunea ar transmite mesajul că Iranul are avantajul și poate descuraja SUA și Israelul să întreprindă acțiuni militare.

Dar convorbirea telefonică s-a încheiat fără o decizie clară din partea lui Netanyahu. Unii oficiali americani care au participat la apel au considerat că președintele SUA a reușit să câștige mai mult timp.

Netanyahu, pe de altă parte, a considerat că, deși Trump s-a opus bombardamentelor de ripostă, „nu a fost un «Nu» ferm”, a spus sursa israeliană.

„Nu se poate ca Bibi să fi interpretat ceea ce i-a spus președintele ca pe un acord. I s-a spus în mod expres că președintele (Trump, n.r.) nu susține acest lucru, dar el face ce face”, a spus un oficial american.

După ce s-a întâlnit cu șeful său din domeniul securității și cu comandanții IDF, Netanyahu a informat Casa Albă că a decis să dea curs loviturilor.

Trump a afirmat în cadrul interviului că Israelul „ne-a anunțat foarte târziu” despre atacurile de duminică. „Acestea erau deja pe cale să aibă loc. Dar, în cele din urmă, am reușit să limitez (bombardamentul israelian, n.r.)”, a spus Trump.

Un oficial israelian a confirmat că Netanyahu și alți oficiali israelieni au discutat duminică seară cu șeful diplomației americane, Marco Rubio, ca să ajungă la o înțelegere cu privire la țintele ce urmau să fie atacate.

Detalii despre atac

Israelul a lovit o componentă-cheie a celei mai mari facilități petrochimice din Iran și alte ținte din Teheran.

Acest lucru a determinat Iranul să lanseze un nou „baraj” de rachete, de data aceasta către Tel Aviv.

Luni dimineață au avut loc încă două runde de atacuri și contraatacuri, aducând situația periculos de aproape de un război total.

Deși armata americană nu a participat la atacurile israeliene, aceasta a ajutat totuși IDF să intercepteze rachetele iraniene care se apropiau, au spus doi oficiali din domeniul apărării din SUA.

Trump a mai declarat pentru Axios că a primit apeluri din cinci țări diferite din regiune, care i-au cerut să-l preseze pe Netanyahu să se oprească.

„Aceste țări erau foarte îngrijorate. Le place foarte mult acordul pe care l-am negociat”, a susținut președintele american.

Trump a mai afirmat că administrația lui a primit luni dimineață mesaje din partea iranienilor în care aceștia își exprimau disponibilitatea de a înceta atacurile dacă Israelul ar face la fel.

„Ei (iranienii, n.r.) ne-au sunat și ne-au spus că nu vor mai lansa atacuri și ne-au rugat să transmitem Israelului să nu mai lanseze atacuri”, a spus Trump.

Punct de fricțiune

Israelul se pregătea pentru cea mai mare serie de atacuri asupra Iranului din luna aprilie încoace, cu zeci de ținte sensibile care urmau să fie atacate luni, potrivit a doi oficiali israelieni. Trump l-a sunat pe Netanyahu și i-a cerut să oprească atacurile.

„I-am spus: «Bibi, ar fi bine să fii atent, altfel vei rămâne foarte curând pe cont propriu»”, a declarat Trump pentru Axios.

O sursă israeliană a precizat că au existat dezacorduri în timpul convorbirii, dar aceasta s-a încheiat cu acordul lui Netanyahu de a face un pas înapoi dacă iranienii nu vor ataca.

După convorbire, Netanyahu le-a spus comandanților săi militari de rang înalt să anuleze atacurile.

În timpul interviului, Trump a afirmat încă o dată că Iranul dorește un acord și că o înțelegere ar putea fi semnată în curând – o afirmație pe care liderul de la Casa Alvă a repetat-o de mai multe ori în timpul celor două luni de armistițiu.

„Acesta (acordul, n.r.) va împiedica Iranul să obțină o armă nucleară și va opri îmbogățirea uraniului. Este un acord fenomenal. Obținem tot ce ne-am dorit”, a susținut anterior Trump.

Președintele parlamentului iranian și negociatorul-șef, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a spus că recentele afirmații ale lui Trump cu privire la proiectul de memorandum de înțelegere contrazic ceea ce fusese convenit, adăugând: „Nu avem încredere în cealaltă parte”.

Ghalibaf a susținut, de asemenea, că Iranul a reușit să stabilească noi reguli în Liban prin presiuni diplomatice și militare. El a afirmat că obiectivul Teheranului este să pună capăt războiului, nu să normalizeze relațiile cu America.

Concluzia publicației americane citate este că surse din SUA și israeliene afirmă că evenimentele din ultimele 24 de ore sunt o dovadă în plus că interesele strategice ale Statelor Unite și ale Israelului – precum și interesele politice ale lui Trump și Netanyahu – se îndepărtează tot mai mult pe zi ce trece.

„Bibi are nevoie ca războiul să continue pentru a rămâne în viață din punct de vedere politic în Israel, iar Trump are nevoie ca războiul să se încheie pentru a rămâne în viață din punct de vedere în SUA”, a spus un oficial american.