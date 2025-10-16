Detectarea rachetelor, mutată în spațiu. Germania și Franța au bătut palma pentru „Ochiul lui Odin”

O machetă a sondei „Hera”, dezvoltată de grupul de tehnologie spațială OHB, pe 20 martie 2025, în Bremen, Germania. Imagine ilustrativă. FOTO: Sina Schuldt / AFP / Profimedia

Berlinul și Parisul au semnat miercuri un acord de implementare a unui sistem de avertizare timpurie bazat pe sateliți, numit Odin’s Eye („Ochiul lui Odin”), care are scopul de a îmbunătăți semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete, scrie Reuters.

„Rămâne crucial pentru apărarea noastră comună să putem detecta și contracara amenințările cât mai repede posibil”, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, la ceremonia de semnare a acordului, alături de noul ministru de profil din Franța, Catherine Vautrin, în marja unei reuniuni NATO desfășurate la Bruxelles.

„Din spațiu, ne propunem să detectăm rachetele ostile în momentul lansării. Numai astfel le putem intercepta la timp”, a adăugat Pistorius.

Dezvoltarea arhitecturii pentru sistemul Odin’s Eye a fost coordonată de către grupul german de tehnologie spațială OHB, cu sediul în Bremen.