Cel puțin un membru al echipajului de pe o navă care transporta motorină a decedat după ce nava s-a scufundat la aproximativ 25 de mile marine în largul insulei spaniole Ibiza, în primele ore ale zilei de joi, au anunțat serviciile locale de intervenție, potrivit Reuters.

Tankerul Med Emre, sub pavilion maltez, naviga de la Algeciras spre Barcelona și transporta până la 7.000 de tone metrice de motorină, a precizat într-un comunicat Ministerul de Interne al Insulelor Baleare.

Serviciile de urgență au spus că toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, dar unul dintre ei a decedat, deși a fost dus la spitalul Can Misses din Ibiza.

Alți șase au fost duși la aeroportul din Ibiza și transportați la două spitale cu probleme ușoare, în principal hipotermie.

Dintre restul membrilor echipajului, cinci au fost duși la Valencia, iar cinci au rămas în stare bună la bordul unei nave de salvare, au adăugat sursele menționate.

Plan de urgență privind poluarea maritimă

Serviciul spaniol de salvare maritimă a trimis nava „Clara Campoamor”, specializată în intervenții în caz de deversări de petrol, precum și un avion pentru a supraveghea zona.

Trei elicoptere au participat la operațiunea de salvare, alături de nave comerciale aflate în apropiere.

Autoritatea maritimă comercială a Spaniei a activat planul național de urgență privind poluarea maritimă la nivelul 2, al doilea cel mai ridicat, a adăugat aceasta.

Apele din nord-estul insulei Ibiza constituie un habitat pentru țestoasele marine, delfinii și păsările din specia „Balearic shearwater”, una dintre cele mai amenințate specii de păsări marine din Europa.

Zona găzduiește, de asemenea, întinse pajiști de iarbă de mare Posidonia oceanica, care joacă un rol vital în susținerea biodiversității marine.

Cel mai grav dezastru ecologic maritim din Spania a avut loc în 2002, când petrolierul Prestige, sub pavilion Bahamas, s-a scufundat în largul regiunii Galicia de nord-vest, provocând scurgerea a zeci de mii de tone de păcură și poluând sute de plaje din Spania și Franța.

Guvernul regional al Insulelor Baleare a declarat că adună informații despre accident și posibilele sale consecințe, inclusiv orice risc de poluare cu combustibil, înainte de a decide asupra măsurilor ulterioare.

Autoritățile nu au dezvăluit imediat naționalitățile membrilor echipajului sau cauza scufundării.