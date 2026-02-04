Dezbaterea privind limitarea accesului copiilor la rețelele sociale. Bolojan: Mi-e greu să cred că am putea pune în practică aceste interdicții

Premierul Ilie Bolojan intervine în dezbaterea din spațiul public privind limitarea accesul copiilor și adolescenților la rețelele de socializare, pe fondul unor cazuri recente de violență în care au fost implicați minori și al discuțiilor despre efectele mediului online asupra sănătății mintale.

Răspunzând unei întrebări a jurnaliștilor, Ilie Bolojan a spus, în conferința de presă de miercuri seară, că nu crede că astfel de interdicții ar funcționa.

„Copiii au abilități suficient de bune ca să ocolească aceste lucruri. Cred că trebuie să luăm niște măsuri de prevenție, de educare. Mi-e greu să cred că am putea pune în practică aceste interdicții”, a afirmat premierul.

Ideea limitării accesului copiilor la rețelele de socializare a fost lansată în spațiul public de Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU). El a scris sâmbătă pe Facebook că rețelele de socializare „sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți” și că România ar trebui să limiteze prin lege accesul lor la aceste platforme, așa cum fac alte țări.

El a fost contrazis de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, care se declară împotriva limitării accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale și susține că interdicțiile nu rezolvă problema de fond și sunt dificil de aplicat.