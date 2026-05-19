Dezbateri finale în dosarul 10 August. Faptele se prescriu peste câteva luni

Tribunalul Militar Bucureşti a programat pentru miercuri şi joi dezbaterile finale în dosarul 10 August, în care foşti şefi ai Jandarmeriei sunt judecaţi pentru abuz în serviciu, în legătură cu intervenţia în forţă împotriva manifestanţilor la protestul din Piaţa Victoriei în august 2018.

Magistratul care se ocupă de acest caz, Nicolae George Octavian, a stabilit ca miercuri să ţină pledoariile avocaţii victimelor constituite în părţi vătămate în cadrul procesului, iar joi avocaţii inculpaţilor, relatează Agerpres.

După încheierea dezbaterilor, judecătorul va trebui să dea un termen scurt pentru pronunţarea deciziei, în condiţiile în care faptele de care sunt acuzaţi foştii şefi ai Jandarmeriei se prescriu în luna octombrie.

La ultimele termene de judecată, colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş şi colonelul Cătălin Sindile nu au mai venit la proces şi, astfel, judecătorul nu a putut să-i audieze în calitate de inculpaţi.

În schimb, colonelul Laurenţiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, a fost audiat săptămâna trecută.

În luna august 2023, foşti şefi ai Jandarmeriei au fost trimişi în judecată de procurorii Secţiei Militare a Parchetului General în dosarul privind protestul din 10 august 2018, 312 persoane vătămate constituindu-se părţi civile în proces.

Este vorba despre colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoş, fost şef al Jandarmeriei Române; colonelul Laurenţiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, în prezent ofiţer în cadrul acestei structuri; colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al şefului Jandarmeriei Române, acuzaţi de abuz în serviciu.

În acelaşi dosar, au fost trimişi în judecată alţi 13 ofiţeri şi subofiţeri de la Jandarmeria Capitalei: col. (r) Laurenţiu Ciobanu Cristian, fost comandant de batalion în cadrul DGJMB, col. Răzvan Cătălin Popescu, col. Marian Ion Zăvoianu, lt.col. Adrian Costel Dumitru, mr. Luca Moldoveanu, cpt. Marius Daniel Mihai, plt. adj. (r) Alin Belecciu, plt. maj. Marian Cristian Bîrsan, plt. adj. Cristian Bolat, plt. adj. şef George Buzatu, plt. adj. Florea Carmocanu, plt. adj. şef (r) Bardahan Pavel Custrin şi plt. maj. (r) George Constantin Zamfir.

Aceştia sunt acuzaţi de purtare abuzivă sau complicitate la această infracţiune.

Conform anchetei, colonelul Laurenţiu Cazan, în calitate de comandant al acţiunii, precum şi Gheorghe Cucoş şi Ionuţ Sindile, în calitate de coordonatori ai aceleiaşi acţiuni, şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu şi au ordonat efectivelor de jandarmi din subordine, cu încălcarea dispoziţiilor legale, intervenţia în forţă în vederea dispersării întregii mase de protestatari prezente în Piaţa Victoriei – aproximativ 30.000 persoane, intervenţie pe care ulterior au şi condus-o.

Procurorii susţin că intervenţia în forţă a jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piaţa Victoriei, în data de 10 august 2018, a fost nelegală şi nejustificată, iar folosirea de către forţele de ordine a unor dispozitive din dotare – bastoane de cauciuc, scuturi de protecţie, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic şi iritant lacrimogen, pulverizatoare de capacitate mărită şi cartuşe – poate fi considerată drept un tratament „inuman” şi „degradant”.