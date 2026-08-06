Dezvăluire: Avionul ucrainean de lângă drona explozivă din Leipzig era plin cu muniție

Aeroportul Leipzig a scăpat, probabil, la mustață de o catastrofă, scrie presa germană, potrivit căreia avionul cargo ucrainean lângă care a fost descoperită miercuri o dronă explozivă era plin cu muniție.

În noaptea de marți spre miercuri, la aeroportul Leipzig/Halle a fost găsită o dronă la care era atașat un dispozitiv exploziv. Analizele criminalistice au arătat că era vorba de un exploziv puternic, de tipul celor folosite de armată.

Süddeutsche Zeitung și alte publicații germane au aflat, joi, că unul dintre avioanele cargo Antonov, lângă care a fost găsită drona cu exploziv, era încărcat cu muniție militară.

Aceasta venise de scurt timp din Franța și probabil urma să fie transportată în altă parte, potrivit publicației citate, care a aflat informațiile dintr-un raport confidențial al poliției.

Drona se afla în apropierea unor avioane cargo ale companiei aeriene ucrainene Antonov Airlines, care are bază pe aeroportul din Leipzig.

Tot prin aeroportul din Leipzig se efectuează și transporturi militare pentru NATO.

„Este un atac hibrid”

Am intrat într-o „nouă dimensiune de pericol”, a avertizat ministrul german de interne după descoperirea dronei explozive pe aeroportul din Leipzig, un nod logistic-cheie atât din punct de vedere militar, cât și civil.

Este un „atac hibrid” a subliniat Alexander Dobrindt, adăugând că ce s-a întâmplat ar putea implica „puteri străine”.

Aeroportul din Leipzig este centru logistic pentru armata germană și NATO, dar și bază pentru DHL și Antonov Airlines, companie aeriană ucraineană de transport marfă.

Germania este cel mai mare furnizor național de ajutor militar pentru Ucraina.

În noaptea de marți spre miercuri, traficul aerian a fost întrerupt timp de două ore la aeroportul Leipzig-Halle, după descoperirea unei drone care transporta un „dispozitiv exploziv neidentificat”, care a fost între timp dezamorsat, o escaladare fără precedent în Europa.