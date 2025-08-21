Dezvăluire: Coreea de Nord a construit o bază de rachete balistice la granița cu China

Kim Jong Un la o bază de rachete balistice din Coreea de Nord. Foto: KCNA

Coreea de Nord a construit o bază militară secretă lângă granița cu China, care ar fi utilizată pentru depozitarea celor mai recente rachete balistice cu rază lungă de acțiune, dezvăluie un think tank american într-un raport publicat săptămâna aceasta, potrivit AFP.

Această bază de rachete balistice, nedeclarată de Phenian, se află la doar 27 de kilometri de granița țării cu China, afirmă Centrul de Studii Strategice și Internaționale (CSIS), un think tank cu sediul la Washington.

Situată în provincia Pyongan de Nord, baza din Sinpung-dong conține probabil rachete balistice intercontinentale (ICBM), inclusiv cu capacitate nucleară, potrivit raportului.

Rachetele „reprezintă o potențială amenințare nucleară pentru Asia de Est și continentul american”, afirmă aceeași sursă.

Baza este una dintre „15-20 de baze de rachete balistice, instalații de întreținere, suport, depozitare de rachete și ogive pe care Coreea de Nord nu le-a declarat niciodată”.

NEW: Sinpung-dong Missile Operating Base is one of the 15-20 ballistic missile bases that North Korea has never declared. @CSISKoreaChair published the first in-depth open-source study confirming the base.



Explore their findings: https://t.co/3hgG9EKBe3 pic.twitter.com/KsZRhxS1sc — CSIS (@CSIS) August 20, 2025

Este vorba de „primul studiu aprofundat din surse deschise care confirmă existența bazei”.

Această descoperire survine în contextul în care liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut recent o „expansiune rapidă” a capacităților nucleare ale Coreei de Nord.

De la eșecul summitului din 2019 de la Hanoi, Vietnam, între Kim Jong Un și Donald Trump, Coreea de Nord a repetat că nu va renunța niciodată la armele sale și s-a declarat drept o putere nucleară „ireversibilă”.