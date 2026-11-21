Decizia lor surprinzătoare de a se întoarce în Regatul Unit, după ce au locuit timp de șase ani în California, a fost determinată de problemele legate de viza prinţului Harry în SUA, au declarat surse din guvernul american pentru ziarul Page Six.

Deşi Harry, în vârstă de 42 de ani, a declarat vineri că este „minunat să fii din nou pe pământ britanic”, mulţi au rămas nedumeriţi de motivul pentru care ducele şi ducesa de Sussex şi-au părăsit brusc reşedinţa de milioane de dolari din California şi s-au întors în Marea Britanie în luna august, notează Page Six, citat de News.ro.

Situaţia vizei lui Harry pentru SUA a jucat un rol semnificativ în întoarcerea neaşteptată a cuplului acasă.

„Viza lui a expirat şi nu a fost reînnoită imediat”, a declarat o sursă din cadrul guvernului american pentru Page Six.

Nu este încă clar ce tip de viză a deţinut prințul Harry pe durata şederii sale în SUA sau dacă eventualele întârzieri semnalate în ceea ce priveşte reînnoirea acesteia i-au afectat dreptul legal de a rămâne în ţară.

„Toate vizele au date de expirare şi trebuie reînnoite periodic, ceea ce ar putea explica plecarea lor bruscă în Anglia”, a declarat un fost funcţionar al Departamentului de Stat, pentru Page Six.

Prințul Harry și Meghan Markle au renunțat la statutul de membri activi ai familiei regale și au început o viață nouă în SUA în 2020.

În luna august, cuplul s-a întors în Marea Britanie, alături de cei doi copii – prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani.

Pagesix susţine că soţii Sussex intenţionează acum să se întoarcă în California împreună cu copiii lor pentru a petrece Crăciunul alături de mama lui Markle, Doria Ragland.

Ce viză putea avea prințul Harry pentru SUA

Deşi statutul exact al lui Harry în materie de imigraţie nu a fost niciodată făcut public, un avocat specializat în dreptul imigraţiei a declarat pentru Page Six că acesta putea deţine fie o viză diplomatică, fie una rezervată „persoanelor cu abilităţi sau realizări extraordinare”, ambele trebuind reînnoite la fiecare câţiva ani.

Avocatul a sugerat că lui Harry i s-ar fi recomandat să nu solicite rezidenţa permanentă în SUA — cunoscută de obicei sub numele de „green card” — prin căsătoria sa cu Markle, cetăţeană americană, deoarece acest lucru avea implicaţii fiscale.

Deţinătorii de „green card” sunt, în general, supuşi impozitării în SUA pentru veniturile obţinute la nivel mondial, ceea ce putea complica aranjamentele financiare şi interesele lui Harry în Marea Britanie.