Dezvăluiri despre firma care asigura mentenanța iluminatului stradal din Vaslui, unde un copil a murit electrocutat la un spot din centrul orașului / Trimisă în judecată în 2022 pentru o altă moarte

Societatea Roideea este cea care asigură mentenanța serviciului de iluminat public din Vaslui și este anchetată în prezent de procurori în cazul copilului de un an și cinci luni electrocutat mortal la un spot din centrul orașului. A câștigat contracte de la primărie, deși fusese amendată de ITM pentru nerespectarea securității în muncă și trimisă în judecată pentru decesul unui angajat. Pentru a participa la licitații, ofertantul este obligat să completeze Declarația Unică de Achiziții Europene (DUAE), unde la motivele de excludere se află și încălcarea legislației muncii. „Fiind o declarație pe proprie răspundere, de cele mai multe ori nu se verifică și cine vrea să păcălească autoritatea contractantă, o face”, a explicat pentru HotNews un expert în achiziții publice.

Dosarul în care societatea Roideea este anchetată, alături de administrator, pentru moartea unui tânăr de 19 ani este tergiversat de trei ani în instanță.

În 2024, judecătorul de caz și procurorul de ședință au concluzionat că se impune încetarea procesul penal pentru că a intervenit prescripția, potrivit încheierii de ședință, consultate de HotNews.

În ianuarie 2025, procesul s-a reluat după ce judecătorul a constatat că procurorul de caz reținuse greșit infracțiunea de ucidere din culpă.

Cazul lui Răzvan, băiețelul care a murit marți în Piața Civică din Vaslui, după ce s-a electrocutat de la un spot de iluminat amplasat în iarbă, a stârnit revoltă și indignare în spațiul public. Cum a fost posibil ca un copil care se plimba, alături de tatăl său, să fie ucis de un element de iluminat, într-o zonă publică ultracentrală, care nu era semnalizată în niciun fel ca fiind un pericol? Este întrebarea la care polițiștii, procurorii și experții încearcă să găsească răspuns.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările nu sunt afectate de greva magistraților, cum s-a vehiculat în spațiul public, au transmis oficialii Parchetului. „Procurorul de caz a mers la fața locului. Nu se pune problema ca acțiunea de protest la care a aderat Parchetul Judecătoriei (PJ) Vaslui să afecteze în vreun fel cercetările în acest dosar”, a declarat pentru HotNews Smaranda Petrovici, purtătorul de cuvânt al Parchetului Judecătoriei Vaslui.

Băiețelul de 1 an și cinci luni a fost înmormântat vineri. Locul unde s-a întâmplat tragedia a fost transformat într-un mic altar de către localnici, care au adus zeci de lumânări, jucării, mesaje și flori în memoria băiețelului.

Locul tragediei. Foto: Simona Voicu / Hotnews

Iluminat public modernizat cu fonduri europene la Vaslui

Lucian Braniște, primarul municipiului Vaslui, a precizat, într-o conferință de presă, că iluminatul stradal fusese verificat de societatea care asigură mentenanța la jumătatea lunii august, când în Piața Civică au fost organizate concertele dedicate zilelor orașului, la care au participat mii de oameni, trei seri la rând.

Zona centrală a municipiului Vaslui a fost reabilitată și modernizată în cadrul unui proiect cu fonduri europene, derulat în perioada 2007-2013. Pentru Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, în care au fost incluse și serviciile de iluminat arhitectural, s-au plătit 95.460.605 de lei, 76% din sumă fiind fonduri europene, conform datelor Primăriei Vaslui.

Începând cu anul 2020, servicii de întreținere şi reparații la sistemului de iluminat public din municipiul Vaslui sunt asigurate de societatea Roideea, o firmă administrată de Nicolae Rusu, un om de afaceri local, potrivit datelor de pe SEAP și platforma termene.ro.

Omul de afaceri Nicolae Rusu (stânga jos, cu ochelari) a fost prezent la cercetările de la fața locului. Foto: Simona Voicu / Hotnews

Cu un număr de angajați care a oscilat între 1 și 6, societatea Roideea este abonată la achiziții publice. Peste 190 de contracte publice a câștigat în ultimii ani, cele mai multe prin achiziție directă, arată datele din catalogul achizițiilor publice. Majoritatea clienților sunt unități de învățământ și primării, respectiv Consiliul Local Vaslui, cărora Roideea le asigură reparații și servicii de iluminat.

Cercetări privind accidentul. Foto: Simona Voicu / Hotnews

Licitațiile câștigate și obligațiile

În cazul serviciilor de mentenanță la iluminatul public din municipiul Vaslui, achiziția publică s-a realizat prin licitație, respectiv procedură simplificată.

Prima licitație organizată de Primăria Vaslui pentru serviciile de iluminat public a fost adjudecată de Roideea în aprilie 2020, potrivit SEAP. Prețul plătit de municipalitate a fost de 388.352 de lei. Cea de-a doua licitație a fost câștigată doi ani mai târziu, în aprilie 2022. Valoarea achiziției a fost de 348.277 de lei. În 7 mai 2023, Roideea a câștigat ce-a de-a treia licitație la Primăria Vaslui. Pentru delegarea serviciului de iluminat public către societatea lui Nicolae Rusu, timp de 24 de luni, municipalitatea a plătit 879.663 de lei.

În 6 iunie 2025, Primăria Vaslui a organizat o nouă licitație privind „delegarea serviciului de iluminat public”. Și de această dată licitația a fost câștigată de societatea Roideea. Pentru contractul care se va desfășura pe o perioadă de 24 de luni, Primăria Vaslui plătește 991.741 de lei.

„Serviciul de iluminat public, a le cărui activități de întreținere, revizii și reparații se deleagă, cuprinde: iluminatul stradal-rutier; iluminatul stradal-pietonal; iluminatul arhitectural; iluminatul ornamental/pietonal din zonele cu parcuri și alei pietonale. Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic și funcțional, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, denumit în continuare sistem de iluminat public, fiind format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, stâlpi, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public”, se menționa în documentele achiziției, consultate de HotNews.ro.

A câștigat licitațiile, deși încălca o cerință obligatorie

Spre deosebire de achizițiile directe, în cazul licitațiilor publice ofertanții sunt obligați să completeze Documentul Unic de Achiziții Europene (DUAE), un formular standard introdus de Uniunea Europeană în cazul achizițiilor publice în care societățile trebuie să răspundă la o serie de cerințe obligatorii privind eligibilitatea.

DUAE are un capitol în care sunt prevăzute motivele de excludere de la o licitație publică. Printre acestea, pe lângă condamnări penale sau neplata impozitelor și a contribuțiilor sociale, se află și încălcarea legislației muncii. Perioada de referință în cazul motivelor de excludere este de cinci ani anteriori momentului depunerii contestației.

Roideea a câștigat licitațiile privind iluminatul public din Vaslui în 2020, 2022, 2023 și 2025, deși în anul 2019 a fost sancționată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui pentru neluarea măsurilor de securitate în muncă, soldate cu decesul unui angajat. Un tânăr de 19 ani, angajat la Roideea, a murit electrocutat pe un stâlp. 18.000 de lei a fost amenda aplicată atunci de ITM Vaslui pentru neluarea măsurilor privind securitatea în muncă, a transmis instituția.

În paralel, Parchetul Judecătoriei Vaslui au deschis o anchetă penală, iar în 2022 a dispus trimiterea în judecată a societății Roideea și a omului de afaceri Nicolae Rusu, pentru ucidere din culpă și neluarea măsurilor de securitate în muncă.

Dacă trimiterea în judecată nu se consemnează în DUAE, Nicolae Rusu avea obligația să consemneze amenda ITM, pentru că a fost primită pentru o faptă gravă, a explicat pentru HotNews un specialist în achiziții publice.

„De multe ori, DUAE este completată în mod formal, evident cu răspunsuri favorabile ofertantului pentru că nu se verifică. Fiind o declarație pe proprie răspundere, de cele mai multe ori nu se verifică și cine vrea să păcălească autoritatea contractantă, o face. Membrii comisiei de licitații cer lămuriri sau documente jusitificative doar atunci când au suspiciuni sau există plângeri”, a explicat specialistul în achiziții, care a solicitat confidențialitatea.

Întrebat de HotNews despre modul în care reprezentantul societății Roideea a completat DUAE la câștigarea licitațiilor, primarul municipiului Vaslui a spus că nu a știut că societatea a fost amendată de ITM. Lucian Braniște a precizat că membrii comisiei de licitație sunt răspunzători de verificarea documentelor pe care le depune ofertantul.

Cazul angajatului Roideea mort pe stâlp, tergiversat de trei ani în instanță

În 2 iulie 2019, un tânăr de 19 ani a murit electrocutat pe un stâlp de iluminat public din localitatea Moara Domnească. Roideea câștigase un contract cu primăria comunei și înlocuia elementele de iluminat stradal.

La finalul anchetei, au fost trimiși în judecată atât societatea Roideea, cât și Nicolae Rusu, pentru că „nu au respectat dispoziţiile legale pentru desfăşurarea activităţii, nu au respectat măsurile de prevedere pentru instruirea personalului, nu au asigurat echipamentul necesar pentru prevenirea accidentelor, nu au asigurat întreruperea tensiunii în instalata publică de distribuţie a energiei electrice, nu au asigurat formaţia minimă de lucru (electrician având grupa a IV a de autorizare şi un electrician având grupa a III a)”.

Rechizitoriul cu greșeli flagrante

Dosarul în care au fost trimiși în judecată Roideea și Nicolae Rusu s-a lovit de mai multe gafe ale procurorilor, conform încheierilor ședințelor de judecată de la Judecătoria Vaslui, consultate de HotNews.

În rechizitoriu, procurorul de caz menționa că omul de afaceri Nicolae Rusu este trimis în judecată pentru că a lovit cu un par o mașină dintr-un cu totul alt sat. O situație care nu avea nicio legătură cu dosarul penal.

În cameră preliminară, avocatul său a cerut retrimiterea dosarului la parchet. Parchetul a comunicat instanței că a fost vorba despre o eroare materială. Se copiase un paragraf dintr-un alt dosar penal. Parchetul a remediat greșeala.

„Lași un oraș întreg fără lumină pentru că schimbi un bec”

În instanță, avocatul care reprezenta societatea Roideea și pe omul de afaceri Nicolae Rusu a contestat ancheta, acuzând Parchetul că nu a reținut corect faptele.

„S-a reţinut în sarcina inculpaţilor că nu au asigurat întreruperea tensiunii în instalaţia publică de distribuţie a energiei electrice. A solicitat prin cererea din timpul urmăririi penale care erau condiţiile în care întrerupea tensiunea, respectiv nu poţi să laşi un oraş întreg fără lumină pentru ca cei doi să schimbe un bec, pentru că aşa s-a întâmplat”, a invocat avocatul, potrivit încheierii din 26 aprilie 2023 a Judecătoriei Vaslui.

Timp de doi ani, judecata în dosar s-a amânat de la un termen la altul. În 10 octombrie 2024, judecătorul de caz a invocat că a intervenit prescripția și i-a întrebat pe inculpați dacă mai doresc continuarea judecății. Aceștia au cerut încetarea procesului. Concluzii pentru constatarea prescripției a pus inclusiv procurorul Parchetului Judecătoriei Vaslui.

Încadrarea greșită a faptei

După o lună, judecătorul a repus cauza pe rol pentru că a constatat că a omis că mama victimei se constituise parte civilă. În ianuarie 2025, procurorul care în octombrie invocase prescripția a cerut instanței să schimbe încadrarea juridică a faptei, din ucidere din culpă-forma simplă (pedepsită cu până la 5 ani închisoare) în ucidere din culpă, în formă calificată (pedepsită cu până la 7 ani închisoare), pentru care termenul de prescripție nu intervenise. În motivarea cererii, procurorul sublinia că toate datele din rechizitoriu conduceau la încadrarea mai gravă a infracțiunii, nu cea simplă, cum în mod greșit o făcuse procurorul de caz.

Dosarul s-a reluat și în latura penală, aflându-se pe rolul Judecătoriei Vaslui. Instanța așteaptă concluziile expertizei. Termenul de prescripție în dosar se va împlini anul viitor.

HotNews i-a solicitat un punct de vedere și omului de afaceri Nicolae Rusu, care nu a dorit să comenteze, motivând că se află la o constatare cu expertul desemnat în cazul decesului copilului de un an și cinci luni.