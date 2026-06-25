Dezvăluiri din culisele discuțiilor pentru formarea noului guvern

Șansele ca desemnarea de prim-ministru să fie făcută vineri sunt scăzute întrucât liderii PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la o înțelegere pe acordul politic, au declarat surse apropiate de președintele Nicușor Dan.

Președintele se va întâlni vineri cu liderii celor patru formațiuni. După consultările cu partidele, Nicușor Dan le-a cerut partidelor să vina vineri cu concluziile negocierilor dintre ele privind constituirea unui guvern minoritar. În lipsa unui acord, nu va face o desemnare vineri.

Nicușor Dan se întoarce joi seară din Polonia unde participă la summitul Flancului Estic. Ziua de vineri este dedicată discuțiilor cu partidele, iar sâmbătă revine în Polonia pentru o întâlnire bilaterală cu președintele Karol Nawrocki, dar o desemnare poate fi făcută în weekend dacă se ajunge la un acord, mai spun sursele.

Viziuni diferite privind formarea viitorului guvern

El este așteptat să-i întrebe vineri despre stadiul negocierilor și planurile pe care fiecare partid îl are pentru rezolvarea crizei politice.

Potrivit surselor HotNews, PSD i-a transmis președintelui că singura soluție e ca PSD să intre în guvernul monocolor, susținut de celelalte partide.

La consultările de marți de la Cotroceni, Marian Neacșu i-a transmis președintelui că se bazează pe 150 de voturi, dintre care 127 sunt parlamentarii PSD și restul provin din rândul „puciștilor” din PNL. Pentru învestirea guvernului este nevoie de 233 de voturi.

USR a propus, miercuri dimineață, în discuții cu PNL și UDMR, să ceară împreună o „rotativă” în care prima oară să intre coaliția lor minoritară de dreapta la guvernare și apoi să vină PSD cu un executiv monocolor.

PNL și UDMR nu au oferit un răspuns public pe această variantă. În urma consultărilor, Ilie Bolojan a spus că PNL este de acord să voteze fie un guvern PNL-USR-UDMR, fie un guvern al PSD, cu condiția unui acord politic pe principalele prioritățile ale României până la finalul anului.

PSD a reacționat ferm la varianta propusă de USR, prin intermediul unui comunicat de presă.

Social-democrații consideră că România nu poate avea în următoarele șase luni un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, condus de un premier de dreapta și mai apoi un guvern monocolor PSD și somează USR „să înceteze sabotarea” formării rapide a unui guvern funcțional.

Guvernul minoritar PNL-USR-UDMR are nevoie de voturile PSD pentru a putea fi învestit. În schimb, dacă USR își menține refuzul de a vota guvernul monocolor PSD, acesta poate fi învestit totuși dacă este votat de PNL, UDMR și grupul minorităților naționale.