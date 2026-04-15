Dezvăluiri. Iranul a folosit un satelit spion al Chinei pentru a viza bazele militare americane

Iranul a achiziționat în secret un satelit spion chinez, care a oferit Republicii Islamice o nouă capacitate de a viza bazele militare americane din Orientul Mijlociu în timpul războiului, a informat miercuri Financial Times, citat de Reuters.

Satelitul TEE-01B, construit și lansat de compania chineză Earth Eye Co, a fost achiziționat de Forțele Aerospatiale ale Gărzii Revoluționare Islamice la sfârșitul anului 2024, după ce a fost lansat în spațiu din China, potrivit Financial Times, care citează documente militare iraniene scurse în presă.

Comandanții militari iranieni au direcționat satelitul să monitorizeze principalele baze militare ale SUA, a relatat ziarul, citând liste de coordonate cu date și oră, imagini din satelit și analize orbitale. Imaginile au fost realizate în martie, înainte și după atacurile cu drone și rachete asupra acelor locații, a precizat FT.

În cadrul acordului, IRGC a obținut acces la stațiile terestre comerciale operate de Emposat, un furnizor de servicii de control și date prin satelit cu sediul la Beijing, a cărui rețea se întinde în Asia, America Latină și alte regiuni.

Satelitul a captat imagini ale bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită în zilele de 13, 14 și 15 martie, a precizat FT.

Pe 14 martie, președintele american Donald Trump a confirmat că avioanele americane de la bază au fost lovite.

Satelitul a monitorizat, de asemenea, baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania și locații aflate în apropierea bazei navale a Flotei a Cincea a SUA din Manama, Bahrain, precum și aeroportul din Erbil, Irak, în perioada atacurilor revendicate de IRGC asupra unor facilități din acele zone.