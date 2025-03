Dezvoltatorul jocului Pokemon Go vinde cu 3,5 miliarde dolari divizia sa de gaming

Jucand Pokemon Go (foto Matthew Corley, Dreamstime.com)

Niantic, compania care a dezvoltat faimosul joc Pokemon Go, va vinde divizia de gaming către Scopely, o companie ce este deținută de un fond de investiții din Arabia Saudită, scrie Financial Times. Pokemon Go a făcut senzație în 2016, când s-a lansat, iar atunci au fost și știri cu oameni care s-au rănit în timp ce jucau pe telefon și nu mai erau atenți la ce este în jur.

Suma tranzacției este 3,5 miliarde dolari și înțelegerea include și alte jocuri, în afară de Pokemon Go care are 20 de milioane de jucători care intră cel puțin o dată pe lună.

Niantic face o schimbare strategică de direcție și va investi mult în inteligența artificială.

Lansat în 2016, Pokémon Go a devenit rapid un fenomen global, devenind unul dintre cele mai populare și profitabile jocuri pe mobil. Jocul a introdus un nou tip de aplicație de „realitate augmentată”, care suprapune personaje digitale peste imagini ale lumii reale, atunci când sunt vizualizate prin camera unui smartphone.

În prezent, Pokémon Go rămâne unul dintre cele mai profitabile jocuri mobile, iar jucătorii au cheltuit peste un miliard de dolari anul trecut pentru a cumpăra diverse elemente din joc.

Scopely a fost achiziționată în 2023 pentru 4,9 miliarde de dolari de Savvy Games Group, deținută de un fond de investiții din Arabia Saudită.

Această companie are în portofoliu un joc de mare succes, Monopoly Go!, care anul trecut a obținut de la jucători venituri totale de 2,2 miliarde dolari.

Fondul de Investiții Publice al Arabiei Saudite a alocat aproape 40 de miliarde de dolari pentru a transforma regatul într-o forță a industriei jocurilor video și pentru a construi un sector local solid, cu obiectivul de a înființa 250 de companii de gaming și a crea 39.000 de locuri de muncă până în 2030.

Savvy este considerată principalul instrument al acestor ambiții. O serie de achiziții au urmat, inclusiv preluarea de participații în Nintendo, Electronic Arts, Activision Blizzard și Take-Two Interactive.

Sura foto: Dreamstime.com