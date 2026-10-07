Dezvoltatorul MediaCity atrage un partener strategic și 18,7 milioane de euro pentru următoarea etapă de creștere

MediaCity intră într-o nouă etapă de dezvoltare, după atragerea unei investiții de 18,7 milioane de euro din partea Immo Rominvest, vehiculul de investiții al antreprenorului belgian Peter De Cuyper. Investiția este realizată printr-o majorare de capital, în urma căreia Immo Rominvest deține 33,3% din holdingul MediaCity.

Capitalul atras rămâne integral în companie și va susține strategia de scalare a MediaCity: dezvoltarea unui număr mai mare de proiecte simultan, creșterea capacității de investiție și extinderea pe noi piețe la nivel național.

Intrarea Immo Rominvest în acționariat vine după trei ani de colaborare între Andrei Sandu și Peter De Cuyper, perioadă în care acesta a investit în mai multe proiecte imobiliare dezvoltate de MediaCity. Trecerea de la investiții la nivel de proiect la participarea în holding extinde parteneriatul la nivelul întregii platforme MediaCity.

„MediaCity a ajuns într-un moment în care poate susține mai multe dezvoltări simultan și poate gândi creșterea companiei la o scară mai mare. În cei 30 de ani de existență, am construit compania în jurul respectului pentru clienți și parteneri, al lucrului bine făcut și al încrederii în echipă. «Building trust» este sloganul nostru de peste 20 de ani și exprimă foarte bine aceste valori. În cei trei ani de parteneriat cu Peter De Cuyper, ca investitor în proiectele dezvoltate de MediaCity, am descoperit aceleași valori și o viziune comună asupra dezvoltării. Intrarea lui în holding este o evoluție firească a acestui parteneriat”, declară Andrei Sandu, fondator și CEO MediaCity.

„În ultimii trei ani am avut ocazia să cunosc direct modul în care MediaCity dezvoltă proiectele, echipa companiei și felul în care Andrei gândește dezvoltarea pe termen lung. Am început prin a investi împreună în proiecte, iar decizia de a deveni acționar al holdingului vine după această experiență concretă de lucru împreună. Văd în MediaCity o companie cu o bază solidă și cu un potențial semnificativ de creștere. Investiția la nivelul holdingului reprezintă un angajament pe termen lung și convingerea că putem construi împreună următoarea etapă de dezvoltare a companiei”, declară Peter De Cuyper, în numele Immo Rominvest.

MediaCity are 30 de ani de experiență pe piața imobiliară din România și un portofoliu construit în jurul dezvoltării de proiecte rezidențiale în București și zona metropolitană.

În prezent, portofoliul companiei include peste 1.600 de unități livrate sau aflate în dezvoltare, în proiecte precum Ghica Apartments, Icon Garden, Icon Studios sau Paladin Residence și pregătește în paralel noi dezvoltări în București și în alte zone cu potențial de creștere.

“Acum avem echipa, un capital mai mare, o capacitate bună de finanțare și direcția pentru a dezvolta mai multe proiecte simultan, pentru a intra pe noi piețe și pentru a duce MediaCity într-o etapă de dezvoltare la o scară mai mare”, declară Andrei Sandu, fondator și CEO MediaCity.

În prezent, portofoliul companiei include peste 1.600 de unități livrate sau aflate în dezvoltare, în proiecte precum Ghica Apartments, Icon Garden, Icon Studios, Titan Apartments și Paladin Residence.

În luna octombrie, MediaCity va începe lucrările la proiectul Titan Premium Apartments, situat pe strada Brățării, în sectorul 3, proiect care va include 451 de apartamente și aproximativ 2.100 mp de spații comerciale.

Iar în paralel compania pregătește noi dezvoltări în București și în alte zone cu potențial de creștere.

Articol susținut de MediaCity