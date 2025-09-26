Dezvoltatorul One anunță un nou proiect imobiliar într-una dintre cele mai aglomerate zone din București

Compania imobiliară One United Properties S.A. va dezvolta un nou proiect imobiliar în zona Pipera din București, după ce a cumpărat un teren de aproape 15.000 de metri pătrați.

Terenul se află pe strada Radu Tudoran (artera cu patru benzi), paralelă cu strada Fabrica de Glucoză, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul Bursei de Valori București și citat de Economica.net.

Potrivit comunicatului valoarea totală a tranzacției se ridica la 11,4 milioane de euro, fiind achitată integral prin transferul de unități rezidențiale, fără nicio componenta in numerar sau aport de capital.

Vânzătorul terenului este avocata Virginica Tanți Dumitrescu, care a mai vândut către One și terenul pentru proiectul One High District, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Aceasta va primi în schimbul terenului apartamente în viitorul proiect One Academy Club.

Al treilea proiect în zonă

Noul proiect este cel de-al treilea dezvoltat de One în zonă, alături de One Lake Club si One High District.

Noul complex imobiliar va cuprinde aproximativ 150 de apartamente, șase spații comerciale și 254 de locuri de parcare și va integra „facilități dedicate comunității, precum școală, gradiniță și sală de sport. Proiectul de finalizare este estimat a fi ultimul trimestru din 2027, lucrările de construcție și procesul de pre-vănzare urmând să înceapă în acest an, după obținerea autorizației de construire.

One United Properties S.A a fost fondată în 2007 de către Andrei Diaconescu și Victor Căpitanu și este unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din România.

Potrivit Economica.net, la 30 iunie 2025, dezvoltatorul avea în construcție 3.884 de locuințe, 22.000 mp de spatii de birouri și 21.000 mp de spații comerciale.