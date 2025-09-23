Diana Buzoianu, despre incendiul violent din București: Garda de Mediu nu poate interveni decât după stingere, este același caz ca la Dragonul Roșu

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți seară, pentru HotNews, că instituția pe care o conduce are atribuții limitate și că nu poate lua alte măsuri în afară de monitorizarea calității aerului, în contextul incendiului violent cu degajări mari de fum din Sectorul 2 al Capitalei.

BREAKING. LIVE VIDEO. Incendiu violent la un depozit din București, cu degajări mari de fum care a cuprins mai multe cartiere. Aer irespirabil / Patru mesaje RO-Alert, emise în două ore, pentru sectoarele 2,3,4 și 5

„Am avut un autolaborator care este pus în locație. Este o fază-stație care este pe bulevardul Basarabia și care a înregistrat niște concentrații foarte ridicate. Măsuri luate de către autoritățile din subordinea Ministerului Mediului nu pot fi luate în afara de monitorizarea concentrației aerului, (…) în afară de monitorizarea calității aerului. Mai există o atribuție Gărzii de Mediu ulterior stingerii incendiului, pentru a stabili cauza incendiului și în măsura în care se constată fapte contravenționale să fie luate măsuri”, a spus, pentru HotNews, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

„Garda de Mediu nu poate interveni decât după ce se stinge incendiul. Este același caz ca la Dragonul Roșu”, a precizat Buzoianu.

Autoritățile au emis marți seară patru mesaje RO-ALERT ca urmare a degajării intense de fum în urma incendiului izbucnit la un depozit din Sectorul 2, populația fiind avertizată să-și închidă ușile și ferestrele, a anunțat ISU București-Ilfov.

„Sub influența rafalelor de vânt, există riscul ca fumul să pătrundă în locuințele din apropiere, sens în care le solicităm locatarilor închiderea ușilor și ferestrelor, iar participanților la trafic să faciliteze deplasarea autospecialelor de pompieri”, a precizat ISUBIF.

Un incendiu a izbucnit, marți seara, la o hală din Sectorul 2 al Capitalei – în Șos. Pantelimon, în zonă fiind degajări mari de fum.

Potrivit ISUBIF, au fost alertate cel puțin 10 autospeciale de stingere.