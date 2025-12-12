Diana Buzoianu: Nu am luat în calcul nici măcar pentru o secundă demisia. Nu mă poate şantaja niciun om politic actual

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a reiterat, vineri, la Brașov, într-o conferință de presă, faptul că nu ia în calcul demisia din funcție, afirmând că nu poate fi șantajată „de niciun om politic actual”.

„Nu am luat în calcul nici măcar pentru o secundă acest lucru dintr-un singur motiv: aceste cereri vin pe un fond politic, iar pe mine nu mă poate șantaja niciun om politic actual. Nu există niciun fel de presiune care poate fi pusă pe mine în acest sens”, a afirmat Buzoianu răspunzând unei întrebări, potrivit Agerpres.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului Ilie Bolojan demiterea Dianei Buzoianu, alături de alte măsuri legate de conducerea Apelor Române și reorganizarea serviciilor de apă din Prahova, pe fondul crizei din ultimele săptămâni.

În trei comune din Prahova apa rămâne în continuare nepotabilă

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunţat, vineri, că menţine interdicţia privind consumul apei în trei dintre localităţile afectate de criza de la barajul Paltinu, potrivit News.ro.

În comunele Aluniş, Vărbilău şi Şotrile, apa nu este potabilă, în timp ce restricţiile privind consumul au fost ridicate în localităţile Poiana Câmpina, Câmpina, Adunaţi, Cornu, Filipeştii de Pădure, Băicoi, inclusiv Spitalul Orăşenesc Băicoi, unde apa poate fi consumată şi pentru băut, gătit şi spălat.

Criza apei potabile declanşată în judeţul Prahova în 28 noiembrie şi care a afectat peste 100.000 de oameni, cinci spitale, agenţi economici şi instituţii nu s-a terminat odată cu reluarea distribuirii apei în sistem centralizat în cele 13 localităţi ale judeţului Prahova unde furnizarea apei a fost sistată.