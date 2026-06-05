Diana Șoșoacă, fotografii în Rusia cu oligarhul fugar Ilan Șor. Ce afirmă de la „Davosul lui Putin”

Eurodeputata română Diana Șoșoacă a publicat vineri fotografii care arată că s-a întâlnit în Rusia cu oligarhul fugar Ilan Şor. Oligarhul condamnat la 15 ani de închisoarea în Republica Moldova a publicat la rândul său fotografii în care apare în ipostaze cordiale cu eurodeputata pe care o prezintă drept „viitorul preşedinte al României libere”.

„La Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg am avut discuții cu Petr Fradkov, președintele PSB Bank, una dintre cele mai importante instituții financiare din Federația Rusă, și cu omul de afaceri și liderul politic Ilan Șor, CEO și coproprietar al companiei A7, una dintre cele mai importante platforme de plăți și transferuri internaționale din Federația Rusă”, a scris Diana Șoșoacă pe pagina sa de Facebook.

„Am discutat despre noile realități economice globale, transformările sistemului financiar internațional și schimbările geopolitice care influențează dezvoltarea economică a statelor. Într-o perioadă marcată de schimbări economice și geopolitice majore, este important să înțelegem direcțiile în care se îndreaptă lumea. România trebuie să fie prezentă acolo unde se discută și se conturează aceste transformări”, a adăugat ea.

Ilan Șor, Diana Șoșoacă și Petr Fradkov, președintele PSB Bank, FOTO via News.ro

Ilan Șor, mesaj scurt după întâlnirea cu Diana Șoșoacă

„Cu Diana Şoşoacă, viitorul preşedinte al României libere”, a scris și Ilan Şor pe reţelele sociale, însoţind mesajul cu fotografii în care cei doi apar ţinându-se de gât şi zâmbind, imaginile fiind din incinta forumului, potrivit site-ului NewsMaker din Republica Moldova.

Ilan Şor a fugit din Republica Moldova în vara anului 2019, stabilindu-se iniţial în Israel, iar din februarie 2024 se află în Federaţia Rusă. În aprilie 2023, Curtea de Apel de la Chișinău l-a condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, sentinţă menţinută în decembrie 2024 de Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova.

Şor figurează pe listele de sancţiuni ale SUA, Marii Britanii, Canadei şi UE pentru legături cu Kremlinul şi tentative de destabilizare a Republicii Moldova.

La Sankt Petersburg au fost prezenţi şi fostul preşedinte moldovean Igor Dodon, fostul premier Vasile Tarlev, ambasadorul agreat al Rusiei în Moldova, Oleg Ozerov, şi lidera partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, toţi consideraţi proruşi. Dodon a cerut la forum renunţarea la sancţiunile antiruseşti, reluarea negocierilor cu Gazprom şi deschiderea curselor aeriene directe cu Moscova, propuneri calificate drept „regretabile” de Guvernul de la Chişinău.

Eurodeputata română, critici la adresa Guvernului de la „Davosul lui Putin”

Cu o zi în urmă, Diana Șoșoacă a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care apărea alături de Marina Tauber, o altă fugară dată în urmărire de Republica Moldova. Marina Tauber este fosta vicepreședintă a partidului desființat ȘOR din Republica Moldova. Aceasta este condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului, falsificarea rapoartelor financiare și spălare de bani, fiind dată în căutare internațională.

Diana Șoșoacă a declarat că România are nevoie de „diplomaţi ai păcii, nu ai confruntării” şi că prezenţa sa la Sankt Petersburg reprezintă „o mână întinsă în favoarea păcii şi a dialogului”, după tensiunile generate de incidentul cu drona rusească căzută peste un bloc din Galaţi.

„Am venit aici pentru că România trebuie să fie prezentă acolo unde se discută viitorul lumii. Nu putem lipsi de la masa marilor dezbateri internaţionale şi apoi să pretindem că ne apărăm interesele naţionale. În timp ce actuala putere de la Bucureşti a ales calea deteriorării relaţiilor diplomatice cu Federaţia Rusă, eu am ales să vin aici pentru a menţine deschis un canal de comunicare”, a declarat Şoşoacă.

Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg este organizat anual în Rusia din 1997. Evenimentul e considerat cea mai importantă platformă publică din Rusia pentru discutarea problemelor economice, atragerea investițiilor și dezvoltarea cooperării internaționale.

Evenimentul este poreclit „Davosul Rusiei” sau „Davosul lui Putin”, într-o referință la Forumul Economic Mondial organizat anual în stațiunea din Elveția. Anul acesta, SPIEF va avea loc în perioada 3-6 iunie.