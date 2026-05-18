Diana Șoșoacă, live pe Facebook de la Cotroceni, înainte de consultări. Felicitări către o angajată a Administrației Prezidențiale

Diana Șoșoacă se uită la un tablou înainte de consultările dintre delegația S.O.S România și președintele Nicușor Dan

Diana Șoșoacă a intrat live pe Facebook, alături de delegația S.O.S România, din Palatul Cotroceni. Înainte să înceapă discuțiile cu președintele Nicușor Dan, lidera partidului S.O.S a făcut un tur al unor camere din palat și a transmis felicitări către Delia Dinu, șefa departamentului de Protocol.

„Doamnă, cred că nu știți cât de iubită sunteți de poporul român și vă mulțumim că existați, doamna Dinu. Este o onoare și mă bucur din suflet…. Vreau să vă spun că sunteți extrem de apreciată și vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru Administrația Prezidențială. (…) Dacă nu ați fi dvs…., dar nu mai contează”, se aude Diana Șoșoacă pe filmare.

„Doamne, cât de frumos e”

Cele două au dat apoi mâna, iar la scurt timp Diana Șoșoacă a intrat în salonul Mușatinilor, unde a filmat. „Doamne, cât de frumos e”, se aude ea, în timp ce este filmată camera.

„Este că-mi sta bine aici?”, a spus eurodeputata, când s-a așezat pe unul dintre scaunele din salon.

Virginiei Vedinaș i s-a adresat ca „doamna prim-ministru”, iar celorlalți membri ai delegației le-a spus „domnilor miniștrii”. „Cum vă stă, domnilor miniștri?” i-a întrebat Șoșoacă pe colegii din delegație.

Delia Dinu este șefa Departamentului Protocol de mai bine de 20 de ani. Ea a lucrat alături de Traian Băsescu, Klaus Iohannis și acum alături de Nicușor Dan.

Urmărește principalele momente de la consultările de la Palatul Cotroceni în LIVETEXT-ul HotNews