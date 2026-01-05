Diana Șoșoacă susține că a vorbit cu conducerea „legitimă” a Venezuelei și face o comparație cu execuția soților Ceaușescu

Europarlamentara Diana Șoșoacă, președinta formațiunii S.O.S. România, pretinde că a avut duminică o convorbire „directă cu membri marcanți ai puterii legitime din Venezuela” și spune că maniera în care președintele venezuelean Nicolas Maduro a fost înlăturat de la putere amintește „izbitor” de evenimentele din decembrie 1989 din România, când soții Ceaușescu au fost arestați.

Conform unui comunicat publicat luni pe Facebook, Diana Iovanovici-Șoșoacă, afirmă că a avut „o convorbire online directă cu membri marcanți ai puterii legitime din Venezuela, oameni de stat cu care are o relație consolidată încă din ianuarie 2025, când a participat la ceremonia de învestire a președintelui Nicolas Maduro. În cadrul acestui dialog diplomatic, au fost analizate consecințele grave ale evenimentelor petrecute recent în Venezuela și implicațiile asupra suveranității statelor în raport cu agresiunile externe”.

„Istoria Venezuelei seamănă tulburător cu istoria României, Venezuela fiind țara cu cele mai mari rezerve de petrol din lume. Interesul marilor puteri este evident”, mai afirmă europarlamentara, potrivit căreia „astăzi vedem din nou același scenariu”.

„Modul brutal în care cuplul prezidențial Maduro a fost înlăturat amintește izbitor de modul în care soții Ceaușescu au fost eliminați. România a trăit această traumă în urmă cu 36 de ani. Astăzi, Venezuela trece prin același tip de experiment geopolitic. (…) Astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și a Cartei ONU. Venezuela este astăzi sub atac. Mâine poate fi oricine. România nu mai are voie să rămână o colonie economică și politică”, a conchis lidera S.O.S. România.

Mesaj din partea AUR

Într-un comunicat de presă publicat luni, AUR a transmis că relaţia României cu SUA este „esenţială” pentru suveranitatea naţională, dar şi că „orice decizie majoră adoptată de Bucureşti trebuie consultată în primul rând cu Washington-ul”.

Atfel, partidul condus de George Simion a cerut Preşedinţiei, Guvernului şi Parlamentului să declare anul 2026 drept „Anul Americii în România”, în contextul în care SUA aniversează 250 de ani de existenţă.

AUR susţine că deciziile politice, strategice şi economice ale lui Donald Trump au avut impact direct asupra „apărării valorilor democratice într-un context internațional tot mai instabil”.

Mesajul a venit la două zile după ce Nicolas Maduro, președintele în vârstă de 63 de ani al Venezuelei, a fost capturat în urma unei operațiuni a forțelor speciale americane.

„Sub conducerea președintelui Donald Trump, considerat în 2026 cel mai important lider politic la nivel global, influența americană s-a făcut resimțită atât pe scena internațională, cât și în relația cu Uniunea Europeană”, scrie în comunicatul publicat de AUR, prin care formaţiunea politică propune ca anul 2026 să fie declarat „Anul Americii în România”.

La rândul lui, Călin Georgescu, fostul candidat la prezidenţialele din noiembrie 2024, a declarat luni că preşedintele american Donald Trump „este un om de acţiune, care nu admite furtul de alegeri” şi, după Venezuela, ar putea interveni şi în Europa.

Reacția autorităților din România

Diplomația de la București, prin vocea ministrului de externe, Oana Țoiu, a apreciat intervenția americană în Venezuela.

În schimb, președintele Nicușor Dan, care în calitate de șef de stat, reprezintă statul român la nivel internațional, nu a avut nicio reacție publică privind operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seară, că până în acel moment nu a discutat cu șeful statului despre situaţia din Venezuela, dar că urmăreşte ce se întâmplă în această ţară, a cărei conducere România nu a recunoscut-o, astfel că ţara noastră nu are nici un consulat la Caracas. El a adăugat că România va fi în linia poziţiei Uniunii Europene.