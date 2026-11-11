Diana Șoșoacă, trimisă în judecată pentru ultraj. Acuzată că a amenințat și jignit doi polițiști

Faptele au fost comise în decembrie 2024 când doi polițiști au venit la domiciliul europarlamentarei pentru a-i înmâna amenda primită pentru că a fotografiat buletinul de vot, potrivit comunicatul emis de Parchetul General.

Procurorii au dispus marți trimiterea în judecată a europarlamentarei, în stare de libertate, pentru două infracțiuni de ultraj.

„Aflându-se într-o vădită stare de surescitare, evidenţiată de afirmaţiile repetate «turbez de furie», inculpata, care s-a prevalat de calitatea sa de demnitar (evidenţiată de afirmaţia «Eu sunt europarlamentar. Ce căutaţi la un europarlamentar acasă»), a început să manifeste un comportament agresiv faţă de poliţişti”, precizează procurorii.

Cei doi polițiști au mers la ușa Dianei Șoșoacă, pe 15 decembrie 2025, pentru a-i înmâna o amendă de 1.000 de lei pe care aceasta a primit-o după gestul făcut pe 24 noiembrie, când s-a prezentat la o secție de vot din București și a transmis live pe TikTok din interiorul cabinei de votare.

Șoșoacă a început să-i filmeze pe cei doi polițiști și să urle la ei, acuzându-i că au venit să-i „sperie copiii”.

„Deci, ce căutați voi, pentru ce ați venit? Ce căutați la mine duminica, la ora 9:00? Ce căutați în proprietatea mea?”, le strigă Diana Șoșoacă polițiștilor aflați la ușă.

Agenții i-au explicat eurodeputatei că își exercită atribuțiile, o întreabă dacă vrea să primească procesul verbal și apoi pleacă spre mașină.

Șoșoacă a continuat să-i urmărească pe agenți până la mașină și chiar le blochează portiera.

„Ce faci, mă, unde îmi pui datele cu caracter personal, ce căutați voi aici? Ați venit să colindați duminică dimineața? (…) Ce cauți, cucoană aici? Credeți că nu vă știu? Ce să fiu sancționată, pentru ce? De ce nu veniți luni? Eu sunt europarlamentar, ce căutați la un europarlamentar acasă? Ce căutați duminica, să îmi speriați copiii? Hai, călare la voi acasă! Inimaginabil! La 9 dimineața peste copiii mei”, mai strigă Șoșoacă la cei doi polițiști.

Eurodeputata Diana Șoșoacă a continuat cu transmisiune pe rețelele sociale, amenințând că până la urmă o să-și ia o armă să „le zboare creierii”.

„În continuare, inculpata le-a urmărit pe stradă pe persoanele vătămate, le-a adresat expresii şi cuvinte jignitoare («fir-ar mama lor de scârbe»; «mama voastră de nenorociţi ordinari»; «scârbe nenorocite»), ulterior ameninţându-i, în mod direct, prin intermediul unei transmisii live realizată pe reţelele de socializare (TikTok şi Facebook). În cursul transmisiei live, inculpata a folosit expresii ca: «Mamă, dacă… dacă, n-oi pune eu bâta pe ăştia până la urmă… de, de, m-am săturat», «Până la urmă cred că-mi iau armă. Cum se apropie unul de mine, îi zbor creierii. Deci nu mai… M-am săturat»; «Bă, deci într-o zi, cred că dau cu ei de toţi pereţii»; «O să angajăm nişte bodyguarzi, mamă, să-i las acasă. Cum se apropie unul de uşă, pac, să-i zboare creierii»”, precizează procurorii.

Dosarul a fost înaintat pentru judecată la Înalta Curte de Casație și Justiție.