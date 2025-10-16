Cauza decesului actriței Diane Keaton a fost dezvăluită de familie

Diane Keaton, una dintre cele mai îndrăgite şi apreciate actriţe de la Hollywood, laureată cu Oscar, a murit din cauza pneumoniei, a dezvăluit familia actriței, relatează The Guardian.

„Familia Keaton este foarte recunoscătoare pentru mesajele extraordinare de dragoste și sprijin pe care le-a primit în ultimele zile în numele iubitei lor Diane, care a decedat din cauza pneumoniei pe 11 octombrie”, a transmis familia actriței, într-un comunicat pentru revista People.

Ei au îndrumat pe oricine dorește să facă donații în onoarea ei către cauzele în care Diane credea:

„Ea iubea animalele și era fermă în sprijinul acordat comunității fără adăpost, așa că orice donații în memoria ei către o bancă locală de alimente sau un adăpost pentru animale ar fi un tribut minunat și foarte apreciat pentru ea”, au îndemnat membrii familiei.

Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani, în California. Diane Keaton a devenit celebră în anii ’70, ca urmare a rolului interpretat în trilogia „The Godfather”, dar și a colaborărilor sale cu regizorul Woody Allen.

De altfel, ea a câștigat un Premiu Oscar pentru cea mai bună actriță în 1978, pentru rolul din „Annie Hall”, film regizat de Woody Allen.

Ulterior, de-a lungul carierei sale de peste cinci decenii, Diane Keaton a mai fost nominalizată de alte trei ori la premiile Academiei Americane de Film, tot la categoria cea mai bună actriță: în 1981 pentru „Reds”, în 1996 pentru „Marvin’s Room” și în 2003 pentru „Something’s Gotta Give”.