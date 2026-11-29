Cele mai recente date analizate de Profit.ro arată o schimbare tot mai evidentă a pozițiilor din piața auto, în pofida unei stabilități aparente. Transformarea din acest moment favorizează tot mai mult motoarele electrice și hibride, iar din punct de vedere al jucătorilor din piață, chinezii fură tot mai mulți clienți de la marile grupuri.

Citește mai mult pe Profit.ro.