Diferență de peste 130% la prețul apei între localitățile din România. Unde se plătesc cele mai mari și cele mai mici tarife

Românii plătesc tarife diferite pentru apă și canalizare, în funcție de localitatea în care trăiesc. În octombrie, costul cumulat al celor două servicii pornește de la 10,02 lei pentru un metru cub în Ploiești (Apa Nova Ploiești) și ajunge la 23,23 lei fără TVA în Călărași (Ecoaqua S.A.).

Practic, pentru aceeași cantitate de apă consumată și evacuată, un locuitor din localitatea cu cel mai ridicat tarif plătește de peste două ori mai mult decât unul din orașul aflat la celălalt capăt al clasamentului, potrivit centralizării făcute de News.ro pe baza tarifelor în vigoare la 1 octombrie.

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