Skip to content
Actualitate

DIICOT a instituit un nou sechestru pe 184 de imobile Nordis, după ce Curtea de Apel București a ridicat măsura în urmă cu o săptămână

Simona Voicu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Măsura a fost luată luni, 19 octombrie, iar proprietățile puse sub sechestru sunt evaluate la 12 milioane de euro.

  • Dacă alegeți să deveniți membru al HotNews Premium, veți sprijini jurnalismul independent.  
  • Nu «cumpărați» o lună sau un an de abonament, ci contribuiți la un serviciu de vigilență publică de care beneficiem împreună, în comunitățile noastre.