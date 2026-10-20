DIICOT a instituit un nou sechestru pe 184 de imobile Nordis, după ce Curtea de Apel București a ridicat măsura în urmă cu o săptămână

Măsura a fost luată luni, 19 octombrie, iar proprietățile puse sub sechestru sunt evaluate la 12 milioane de euro.

DIICOT nu indică numele companiei Nordis în comunicatul prin care anunță luarea noi măsuri, însă face trimitere la celelalte informări publice prin care a mediatizat dosarul Nordis.

„La data de 19 octombrie 2026, prin ordonanță, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus luarea măsurii sechestrul asigurător asupra a 184 de imobile (155 apartamente, 8 parcări, 4 spații comerciale, un subsol și 2 boxe, nefinalizate) și 14 terenuri, evaluate la suma de 12.038.908,96 euro, conform grilelor notariale, până la concurența sumei de 58 milioane de euro”, se menționează în comunicatul DIICOT.

S-a extins urmărirea penală

Comunicatul mai precizează că imobilele aparțin „unor societăți comerciale cercetate într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată”.

Procurorii anunță că măsura noului sechestru asigurător a fost luată ca urmare a extinderi urmăririi penale pentru infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, din octombrie 2025 și august 2026, ca urmare a înregistrării a 363 de plângeri penale noi, formulate de persoane fizice sau juridice, împotriva suspecților și inculpaților inculpaților din dosar.

Prejudiciu reclamat în urma celor 363 de plângeri penale este de 58 milioane de euro.

DIICOT menționează că măsura sechestrului a fost luată și ca urmare a „încheierii judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București din data de 14.10.2026 prin care s-a dispus ridicarea sechestrului asigurator instituit”.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Ce a decis Curtea de Apel

În urmă cu o săptămână, Curtea de Apel București a admis contestațiile făcute de Nordis Management și Nordis Mamaia și a ridicat sechestrul instituit de procurori în cazul celor două societăți. În total, erau sub sechestru bunuri de peste 100.000.000 de euro aparținând celor două societăți, potrivit G4Media.

În schimb, instanța a respins ca neîntemeiată o contesția omului de afaceri Vladimir Ciorbă, soțut fostei deputate PSD Laura Vicol, fiind menținut sechestru asupra bunurilor acestuia.

Cazul Nordis

În octombrie 2024, Recorder a publicat o investigație intitulată „Schema Nordis: Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”.

Jurnaliștii au arătat că, deși în firma controlată de afaceristul Vladimir Ciorbă, soțul deputatei PSD Laura Vicol-Ciorbă, au intrat milioane de euro, majoritatea investițiilor promise nu au fost realizate. Iar în singura clădire ridicată, un hotel din Mamaia, existau „indicii solide” că apartamentele au fost vândute de mai multe ori, către mai multe persoane.

Pe 3 februarie, DIICOT a descins la 70 de adrese în dosarul Nordis, ancheta vizând infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani. La finalul audierilor, procurorii au reținut 11 persoane, printre care și Laura Vicol. Aceștia au fost apoi arestați preventiv de Curtea de Apel București.

Acuzați că au delapidat compania

La zece zile distanță au fost eliberați de Înalta Curte de Casație și Justiție, unde judecătorii le-au admis contestațiile.

Vladimir Ciorbă a fost plasat atunci sub control judiciar, dar între timp această măsură a fost ridicată.

Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă sunt anchetaţi penal de DIICOT pentru mai multe infracţiuni, printre care constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală şi înşelăciune.

Ei sunt acuzaţi că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului Nordis şi au cheltuit banii pe vacanţe, călătorii cu avioane private, achiziţii de bunuri şi maşini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienţii păgubiţi de gruparea Nordis.

Acuzații își susțin nevinovăția.

Alţi inculpaţi în dosar: Gheorghe Emanuel Poştoacă – acţionar principal la Nordis; Cristian Nicolae Poştoacă – acţionar şi administrator la mai multe firme din grup; Florin Poştoacă; Sanda Răileanu; Gabriela Vasile – manager resurse umane; Matei Cristian – manager achiziţii şi director; Bogdan Adalbert Şaitoş – acţionar şi administrator; Oana Claudia Oprea – contabila grupării; George Marian Ivan.