Sechestrul pe apartamentele Nordis din Mamaia, în valoare de peste 100 de milioane de euro, ridicat. Rămâne cel pe bunurile familiei Laura Vicol – Vladimir Ciorbă

Curtea de Apel București a admis contestațiile făcute de Nordis Management și Nordis Mamaia împotriva deciziilor procurorilor de a pune sechestru pe apartamentele construite în stațiunea Mamaia, potrivit minutei deciziei citate de G4Media.

În schimb, instanța a respins ca neîntemeiată o contesție depusă de omul de afaceri Vladimir Ciorbă, soțut fostei deputate PSD Laura Vicol, privind sechestrul impus de procurori pe bunurile sale.

Anul trecut, procurorii DIICOT au instituit sechestrul pe toate apartamentele și terenurile deținute de firmele Nordis și Management și Nordis Mamaia, după ce au mai fost depuse sute de plângeri penale de la persoane care acuzau că au fost păcălite când au vrut să cumpere de la compania lui Vladimir Ciorbă.

În total, erau sub sechestru bunuri de peste 100.000.000 de euro, potrivit G4Media.

Cazul Nordis

Pe 7 octombrie 2024, Recorder a publicat o investigație intitulată „Schema Nordis: Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”.

Jurnaliștii au arătat că, deși în firma controlată de afaceristul Vladimir Ciorbă, soțul deputatei PSD Laura Vicol-Ciorbă, au intrat milioane de euro, majoritatea investițiilor promise nu au fost realizate. Iar în singura clădire ridicată, un hotel din Mamaia, existau „indicii solide” că apartamentele au fost vândute de mai multe ori, către mai multe persoane.

Pe 10 octombrie 2024, Laura Vicol a demisionat din PSD, la trei zile după ce și-a dat demisia și de la șefia comisiei juridice a Camerei Deputaților.

Pe 3 februarie, DIICOT a descins la 70 de adrese în dosarul Nordis, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani. La finalul audierilor, procurorii au reținut 11 persoane, printre care și Laura Vicol. Aceștia au fost apoi arestați preventiv de Curtea de Apel București.

Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă au fost arestaţi preventiv în 5 februarie 2025, în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti.

Judecătoarea de la Curtea de Apel București a motivat decizia de arestare preventivă a soților Vicol-Ciorbă în dosarul Nordis prin faptul că fosta șefă a Camerei Deputaților a avut acces la date confidențiale din anchetă și putea compromite investigația. De asemenea, Vicol a ascuns de anchetatori telefonul pe care îl folosea în mod curent, ea venind la sediul DIICOT cu un alt mobil.

Acuzați că au delapidat zeci de milioane de euro

Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă sunt acuzaţi că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului Nordis şi au cheltuit banii pe vacanţe, călătorii cu avioane private, achiziţii de bunuri şi maşini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienţii păgubiţi, care au plătit pentru apartamente pe care nu le-au primit niciodată.

Omul de afaceri Vladimir Ciorbă şi soţia sa, Laura Vicol au fost puși în libertate pe 14 februarie 2025, conform deciziei luate de instanța supremă, care le-a admis contestaţiile. Magistrații au decis atunci ca Vladimir Ciorbă să fie plasat sub control judiciar (măsură ridicată între timp), în timp ce fosta deputată PSD va fi cercetată în libertate.

În octombrie 2025, DIICOT anunța că existau circa 700 de plângeri și 850 de victime în dosar, iar prejudiciul pentru înșelăciune era estimat la circa 75 de milioane de euro.

În august 2026, procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după ce au mai fost depuse 50 de plângeri formulate de 109 persoane vătămate, în care se înregistrează un nou prejudiciu de aproape 24 milioane de euro, potrivit unui comunicat al instituției.

Potrivit DIICOT, măsura a fost dispusă la 18 august 2026 și îi vizează pe administratorii grupului de societăți inculpați, precum și patru societăți comerciale, toate urmărite penal, pentru infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în cazul unor acte materiale noi.