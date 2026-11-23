Nava rusească „Sparta II” a fost atacată de drone sâmbătă dimineața, în Golful Finlandei, un atac fără precedent în Marea Baltică. Acest eveniment a pus Finlanda, membru UE și NATO, într-o situație delicată: de a ajuta o navă aflată sub sancțiuni și cu legături cu armata rusă .

Nava a fost atacată în zona economică exclusivă a Rusiei, dar a plutit ulterior în derivă până în apele teritoriale finlandeze, ancorând în largul localității Loviisa. Atacul a fost pus pe seama Ucrainei, deși Kievul nu l-a revendicat oficial.

Poliția de Frontieră finlandeză a coordonat operațiunile de salvare pe mare și măsurile de prevenire a unor eventuale daune aduse mediului. În misiune au fost implicate nave finlandeze, estoniene și rusești, relatează publicația finlandeză Helsingin Sanomat.

Finlanda, care sprijină Ucraina, a fost pusă în situația acum de a ajuta Rusia și a lucra alături de nave rusești, deși existau suspiciuni că nava era încărcată cu armament pentru armata rusă.

De ce au trecut peste decizia de a confisca nava

Finlanda este responsabilă de operațiunile de salvare pe mare nu doar în propriile ape teritoriale și în arhipelag, ci și într-o zonă ceva mai extinsă din spațiul maritim internațional.

Responsabilitățile teritoriale au fost stabilite de comun acord între statele vecine. Un acord în acest sens a fost încheiat cu Rusia în 1993.

Sâmbătă, o agenție aflată în subordinea Ministerului Justiției a interzis returnarea navei în Rusia, din cauza sancțiunilor. Proprietarul navei, Oboronlogistika, se află pe listele de sancțiuni ale UE, SUA și Ucraina, pe motiv că a transportat armament.

Cu toate acestea, duminică, nava a fost remorcată către Rusia, întrucât, potrivit evaluării autorităților finlandeze, acest lucru era necesar din motive de siguranță maritimă și pentru a evita riscurile de mediu. Potrivit Poliției de Frontieră, confiscarea navei a fost discutată înainte de decizia de a o lăsa să plece.

Agenția care a dispus confiscarea navei a avut încredere în evaluarea Poliției de Frontieră și a altor autorități de salvare cu privire la care era cea mai sigură soluție din perspectiva siguranței maritime, a explicat executorul judecătoresc Aki Virtanen pentru Helsingin Sanomat

Poliția de Frontieră subliniază că a fost vorba despre salvarea unor persoane și prevenirea unor posibile daune aduse mediului. Ambele aspecte sunt prevăzute de lege.

Navele rusești care au acționat pentru stingerea incendiilor și la operațiunile de salvare au intervenit la solicitarea Poliției de Frontieră.

Motivele invocate de oficialii finlandezi

Finlanda avea dreptul să inspecteze încărcătura navei și să o rețină, întrucât compania care deține nava face obiectul sancțiunilor UE, a precizat comandantul Ilja Iljin, din cadrul Comandamentului Gărzii de Frontieră.

Garda de Frontieră și Garda de Coastă a Golfului Finlandei au analizat situația și au decis să nu preia nava, precizează Iljin. Acesta nu oferă detalii cu privire la o eventuală implicare a conducerii statului în această decizie.

Cea mai sigură soluție a fost să li se permită rușilor să remorcheze nava în Rusia, au declarat duminică Jukka-Pekka Lumilahti, directorul operațiunilor maritime, și Mikko Hirvi, directorul pentru siguranță maritimă, în cadrul unei conferințe de presă.

Cei doi oficiali au explicat că exista riscul unei explozii la bordul navei. Întrucât au izbucnit incendii pe navă, iar partea finlandeză presupune că încărcătura putea prezenta pericole, finlandezii nu s-au urcat la bord. Rușii au fost întrebați despre natura încărcăturii, însă nu au oferit răspuns precis.

Incendiul de pe navă nu poate fi stins fără dezasamblarea acesteia, potrivit autorităților responsabile cu operațiunile de salvare. Incendiul de pe navă nu putea fi stins complet pe mare, întrucât containerele aflate la bord trebuie demontate unul câte unul. Prin urmare, transportarea navei, care se află într-o stare instabilă, prin arhipelagul finlandez a fost considerată o opțiune prea riscantă.

Lăsarea navei ancorate, fără a stinge incendiul, putea duce la un dezastru ecologic, spun autoritățile. Dacă nava rămânea ancorată, era posibil ca incendiul să nu fie stins complet, ceea ce putea duce la scufundare. Acest lucru a fost considerat un risc pentru mediul înconjurător.

Amenințarea rusească

Finlanda a confiscat în trecut bunuri rusești pe teritoriul său. Unele decizii de confiscare au fost, de asemenea, contestate în instanță. În luna noiembrie, o curte de apel a suspendat confiscarea unor bunuri rusești în Finlanda. Cu toate acestea, confiscările deja efectuate rămân în vigoare.

În cazul navei Sparta II, urcarea la bordul navei reprezintă un risc, explică europarlamentarul Mikka Aaltola, fostul director al Institutului Finlandez pentru Politică Externă.

Situația este complicată de faptul că Rusia și-a intensificat activitățile în Marea Baltică. Acest lucru crește și riscul de acțiune, mai ales într-o situație în care incertitudinea legată de poziția Statelor Unite slăbește încrederea în NATO, spune Aaltola.

El amintește de o situație care s-a petrecut în Marea Baltică în mai 2025, când Estonia a încercat să oprească o navă rusă din flota fantomă. Potrivit Estoniei, Rusia a răspuns trimițând avioanele sale de luptă în spațiul aerian eston.

Un elicopter rus a încălcat sâmbătă spațiul aerian finlandez și, potrivit autorităților, există suspiciuni că acest lucru are legătură cu nava avariată.

„Prin intermediul elicopterului, Rusia a transmis un mesaj că acest lucru este foarte important pentru ea”, conchide Aaltola.

Evenimentele din Golful Finlandei reprezintă un nou tip de evoluție, pentru care Finlanda trebuie să se pregătească mai eficient, a declarat vineri ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, pentru Helsingin Sanomat.

„Valurile războiului agresiv al Rusiei lovesc zonele noastre învecinate cu o intensitate tot mai mare”, afirmă Häkkänen.

Atacul cu drone de sâmbătă asupra navei de transport rusești Sparta II marchează un nou pas într-o direcție mai gravă, avertizează ministrul. Cu toate acestea, subliniează el, nu există nicio amenințare gravă și imediată la adresa securității Finlandei, iar traficul maritim în Marea Baltică rămâne, în general, sigur.