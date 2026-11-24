Comisia Europeană a anunțat marți că le va cere miniștrilor de finanțe din statele UE să intensifice măsurile disciplinare împotriva Bulgariei și Ungariei, despre care consideră că nu au luat măsurile necesare pentru a-și reduce deficitele bugetare, a scris Reuters.

Potrivit Comisiei, deficitul Bulgariei a crescut de la 3,0% din produsul intern brut (PIB) în 2024 la 4,0% în 2025 și este de așteptat să fie de 5,0% în 2026.

În Ungaria, deficitul a scăzut de la 5,1% din PIB în 2024 la 4,7% în 2025, însă Comisia se așteaptă ca acesta să crească la 7,3% în 2026.

Legislația UE le permite statelor membre un deficit bugetar de cel mult 3% din PIB.

Dacă o țară din zona euro, cum este Bulgaria, ignoră în mod repetat apelurile UE de a-și reduce deficitul, ea poate fi în cele din urmă amendată.

În schimb, țările din afara zonei euro, precum Ungaria, pot pierde accesul la fondurile UE.

Bulgaria riscă să fie prima țară din zona euro amendată din cauza deficitului

Comisia Europeană a precizat că le va cere miniștrilor de finanțe din statele UE să aprobe o amendă în cazul Bulgariei. Dacă aceștia vor da undă verde, va fi prima dată când o țară din zona euro este amendată pentru cheltuieli excesive, potrivit Reuters.

Procedura prevede că, pe baza recomandării Comisiei, Consiliul de Miniștrii adoptă, la rândul său, o recomandare care stabilește modul în care ar trebui remediată situația, cu o traiectorie bugetară propusă și un termen-limită, conform explicațiilor de pe site-ul Consiliului.

„Statului membru în cauză îi revine apoi responsabilitatea de a lua măsurile necesare în termen de șase luni. Dacă până la termenul-limită nu au fost luate măsuri eficiente sau dacă statul membru nu respectă recomandarea, Consiliul poate impune sancțiuni, inclusiv, pentru statele membre din zona euro, o amendă de până la 0,05% din PIB-ul anului precedent”, notează Consiliul UE.

Sancțiunea poate fi aplicată din nou, la fiecare șase luni, până când miniștrii decid că țara a luat măsuri eficiente pentru reducerea deficitului.