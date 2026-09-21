Din Parlament, George Simion trimite un nou mesaj de susținere pentru Călin Georgescu

Liderul AUR, deputatul George Simion, a transmis luni că partidul său va continua să fie alături de Călin Georgescu și că nu va vota guvernul lui Siegfried Mureşan, „în ciuda tuturor presiunilor”.

„Nu vom vota Guvernul Siegfried în ciuda tuturor presiunilor, nu ne doborâţi! Am părăsit sala de plen (de la Camera Deputaţilor, n.r.) şi vom continua să fim alături de Călin Georgescu în toate atacurile pe care le suferă! Înainte, popor român”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook, afișând totodată o pancartă cu mesajul: „Opriţi poliţia politică!”.

Luni dimineață, după ce Călin Georgescu a fost ridicat de procurori din trafic și dus la locuința lui din Mogoșoaia pentru a lua parte la percheziții, liderul AUR a afirmat că „România este o dictatură”.

„Oricare dintre noi poate fi următorul. Stop abuzurilor”, a fost mesajul lui Simion.

De altfel, deputații AUR au protestat luni, în plen, faţă de acțiunea DIICOT împotriva fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Aleşii AUR s-au strâns în faţa tribunei Camerei Deputaţilor cu pancarte în mâini pe care era scris „Opriţi poliţia politică!”.